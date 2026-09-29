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Neder: “El Gobierno de la Provincia cumple con lo prometido”

El senador nacional y presidente del Partido Justicialista Distrito Santiago del Estero realizó declaraciones con referencia al Bono de Fin de Año anunciado este martes.

Hoy 12:04
Neder

Con relación al Bono de Fin de Año de $ 2.400.000.- (pagadero en tres cuotas consecutivas de $ 800.000.- c/u) anunciado este martes, el senador nacional y presidente del Partido Justicialista Distrito Santiago del Estero, José Emilio Neder, realizó declaraciones ponderando que “una vez más desde el Gobierno de la Provincia se cumple con lo prometido, ante esta realidad nacional donde la economía de los hogares está tan afectada”.

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Neder resaltó “la importancia de mantener el equilibrio financiero, como viene sucediendo desde 2005 cuando Gerardo Zamora inició este proyecto de unidad hasta hoy, lo cual permite responder a las necesidades de los trabajadores, generando también una dinámica virtuosa para la economía santiagueña”.

“Felicitamos y adherimos a esta medida del gobernador Elías Suárez, también el trabajo institucionalizado de la Mesa de Diálogo con la CGT unificada, y en ese sentido vamos a seguir defendiendo los intereses de la gente y de Santiago del Estero en su conjunto”, concluyó.

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