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Silva Neder: "Este anuncio ratifica un modelo provincial basado en la previsión, responsabilidad y el compromiso"

El titular del Poder Legislativo ponderó la solidez de las cuentas públicas iniciada en el mandato de Gerardo Zamora y consolidada por el gobernador Elías Suárez, marco que otorga sustentabilidad a estas medidas.

Hoy 12:55

Tras el anuncio del esquema de haberes y la asignación extraordinaria de $2.400.000 para los agentes del Estado santiagueño realizada hoy por el gobernador Elías Suárez, el vicegobernador Dr. Carlos Silva Neder destacó que la iniciativa “responde a una política sostenida en el tiempo que prioriza el bienestar laboral y que, al mismo tiempo, generará un dinamismo clave en la actividad comercial e industrial de la provincia mediante la inyección de recursos al mercado local”.

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El titular del Poder Legislativo ponderó la solidez de las cuentas públicas iniciada en el mandato de Gerardo Zamora y consolidada por el gobernador Elías Suárez, marco que otorga sustentabilidad a estas medidas.

Asimismo, remarcó la madurez institucional de las organizaciones sindicales dentro de la Mesa de Diálogo y Trabajo para alcanzar acuerdos consensuados que consolidan la estabilidad social y proyecten el crecimiento regional.

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