Ianna Mdalel, la joven trans que hizo historia al ser elegida reina de su colegio por tercer año consecutivo

“Es un logro muy grande para la comunidad LGBTIQA+”, expresó la joven de 18 años tras volver a ser elegida por sus compañeros del Colegio Secundario Primera Junta. Es la primera chica trans en representar a la institución y nuevamente llegó a la instancia provincial.

Hoy 13:09

A sus 18 años, Ianna Mdalel volvió a ser elegida por sus compañeros y la comunidad educativa del Colegio Secundario Primera Junta y, por tercer año consecutivo, representó a la institución en la instancia provincial de la elección estudiantil.

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La joven santiagueña, que además es modelo y bailarina, fue elegida por primera vez en 2024, cuando tenía 16 años. Desde entonces, recibió nuevamente el respaldo de su colegio en 2025 y 2026.

Para Ianna, este recorrido tiene un significado especial. Fue la primera chica trans en representar a su institución y llegar a la instancia provincial, una experiencia que considera un logro importante para la comunidad trans y LGBTIQA+.

En diálogo con Diario Panorama, contó que no esperaba volver a ser elegida y reconoció la emoción que sintió al conocer el resultado.

“La verdad que yo no me lo imaginaba, me sentí muy emocionada y siento que es un logro muy grande para la comunidad trans y LGBTIQA+”, expresó.

La elección en el Primera Junta reunió a 40 participantes, entre las cuales Ianna fue seleccionada como representante de la institución.

Luego llegó la instancia de preselección provincial, que reunió a 37 estudiantes y representantes de distintos establecimientos de la provincia. De ese grupo, 24 fueron preseleccionadas para continuar en competencia.

Finalmente, la representante que obtuvo la definición provincial fue Consti, quien posteriormente consiguió la corona nacional de los estudiantes 2026.

Más allá del resultado, Ianna destacó el vínculo que construyó con las demás participantes y eligió quedarse con una experiencia que, según contó, estuvo marcada por el compañerismo.

“Me quedo con esta hermosa experiencia, con el compañerismo de todas las concursantes”, señaló

El apoyo de su familia y su próximo sueño

Durante este proceso, Ianna también resaltó el acompañamiento que recibió de las personas que la rodean.

“Tuve el apoyo de toda mi familia, de todos mis amigos y todo mi entorno”, contó.

Pero sus objetivos van más allá de las elecciones estudiantiles. La joven tiene como uno de sus sueños participar de Miss International Queen, un certamen internacional destinado a mujeres transgénero.

“Aspiro a un concurso internacional que se llama Miss International Queen”, explicó.

Mientras proyecta ese objetivo, Ianna también busca que su experiencia pueda servir de impulso para otras personas que tengan sueños o proyectos que quieran concretar.

Por eso, dejó una invitación para quienes todavía dudan en dar el primer paso:

“Invito a todos que se animen, se animen a cumplir sus sueños, a cumplir sus metas, sus proyectos”.

Y resumió su mensaje con una frase que, para ella, representa el camino recorrido: