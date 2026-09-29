El huracán “Polo” tocó tierra en México con una fuerza voraz

El reporte meteorológico lo ubicó justo en el límite entre las categorías 2 y 3 sobre 5 en la escala Saffir Simpson. Varios vecinos buscaron refugio en una escuela secundaria del pueblo, mientras que otros optaron por permanecer en sus viviendas.

Hoy 13:18

Vientos huracanados, cortes de luz y peligro de inundaciones: el huracán Polo tocó tierra en México la madrugada del martes como un poderoso huracán que provocará daños de magnitud incierta.

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El reporte meteorológico lo ubicó justo en el límite entre las categorías 2 y 3 sobre 5 en la escala Saffir Simpson. Es el primero de esta temporada que toca tierra en una zona habituada a los ciclones tropicales, que este año, sin embargo, se prevén más intensos por el fenómeno de El Niño.

Un equipo de la AFP está en Puerto San Carlos, en Baja California Sur. Allí, a medida que Polo se acercaba el viento se hizo más intenso, con un silbido que anunciaba las ráfagas más fuertes y doblaba las palmeras.

El servicio eléctrico cesó al poco tiempo y, caída la noche, todo quedó a oscuras.

La crecida del mar rompió varios tramos de una barrera de arena que servía de contención. Las autoridades prevén inundaciones en este pueblo de unos 6.000 habitantes que vive principalmente del turismo.

Algunos pobladores se refugiaron en un albergue instalado en la escuela secundaria, otros decidieron evacuar el pueblo, están también quienes no quisieron dejar su casa pese al peligro.

"Siempre me la pasé aquí en los huracanes y nunca me pasó nada. Confío en Dios", respondió Salvador Palma cuando un equipo de la Marina fue a pedirle que se trasladara a un refugio. "Aquí me siento más seguro con mi familia".

Allí se quedaron como otra media docena de familias en una colonia de pescadores a la orilla del mar.

La Marina no está autorizada a forzarlos a evacuar. Es incierto lo que encontrarán de madrugada, horas después de que el huracán tocase tierra.

Cambios de intensidad repentinos

María Palomino se instaló para pasar la noche sobre una colchoneta ubicada en el piso de la escuela secundaria, que sirve como refugio principal.

Estaba nerviosa, pero la tranquilizaba la compañía. "Vamos a estar entre conocidos y convivir, es mejor", indicó. "Si algo pasara, mejor me vengo al albergue que es gente que conozco".

La escuela está muy cerca del mar, aunque Jorge Venalonzo, el director, insiste en que la estructura ha resistido antes el rugir de otros ciclones. Estaba tranquilo: hay agua, hay comida.

"Conozco bien mi escuela y sé que estoy seguro aquí", indicó.

Una de las zonas de México más expuestas a ciclones

Baja California Sur es una de las zonas de México más expuestas a ciclones. Y debuta este año con Polo, que se mostró errático desde el inicio con cambios de intensidad repentinos, pasando de categoría 4 a 5 en varias ocasiones antes de llegar a la costa.

De hecho, inicialmente se preveía que tocase tierra en categoría 1. El ojo del huracán pasó justo al sur de Las Barrancas, a unos 180 km de Puerto San Carlos.

La alerta de huracanes ahora se extendió a Sonora, en el México continental.

"Hay que protegernos por la familia, la propiedad", estimó Juan Manuel Sarabia, de 53 años, que colocó tablones en la fachada de su casa, reforzados con listones largos de madera.

Como muchos habitantes de Puerto San Carlos, vive de llevar a los visitantes a pescar y a avistar ballenas.