Buscan vincular proyectos de investigación con inversiones para impulsar su desarrollo comercial

El director de Ciencia y Tecnología, Edmundo Vizgarra Gómez, destacó la realización del 2° Workshop de integración pública y privada “Ciencia e Industria desde el territorio” en el Nodo Tecnológico.

Hoy 13:39

En diálogo con Radio Panorama, el director de Ciencia y Tecnología, Edmundo Vizgarra Gómez, se refirió a las actividades desarrolladas en el Nodo Tecnológico, en el marco del 2° Workshop de integración pública y privada “Ciencia e Industria desde el territorio”, junto con la inauguración del Museo de Astronomía e Ingeniería de Santiago del Estero (MAISE).

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Vizgarra Gómez explicó que uno de los principales objetivos del encuentro es acercar a investigadores con potenciales inversores, para que aquellos proyectos científicos que puedan tener una aplicación comercial puedan avanzar hacia etapas de validación y desarrollo.

“Buscamos investigadores de diferentes instituciones que estén trabajando en proyectos para que, si alguno de ellos tuviera una aplicación directa de interés para el desarrollo comercial y productivo, comenzar un proceso para generar la validación de ese producto con la intervención de fondos de inversión”, señaló.

El funcionario destacó además la importancia de identificar iniciativas con posibilidades de crecimiento y proyección internacional. “Son proyectos escalables a nivel global, están dispuestos a hacer una inversión y asumir ese riesgo”, sostuvo.

En ese sentido, indicó que ya existen fondos de inversión trabajando en la provincia junto a investigadores del Conicet, y planteó la necesidad de continuar adaptando los proyectos científicos para vincularlos con las demandas y criterios de potenciales financiadores.

“Esperamos poder ir adaptando los proyectos para ir en línea con los fondos y buscar quienes busquen financiar no solo startups. El proyecto es importante como para pensar que va a tener un buen desarrollo”, explicó.

El workshop también contó con la participación de investigadores que ya desarrollaron empresas, algunos que obtuvieron financiamiento y otros que se encuentran en búsqueda de inversión, además de representantes e investigadores vinculados al INTA.

Finalmente, Vizgarra Gómez definió estos vínculos como “alianzas estratégicas”, orientadas a fortalecer la articulación entre el sector científico, el Estado y el ámbito privado para transformar proyectos de investigación en desarrollos con posibilidades de aplicación y crecimiento.