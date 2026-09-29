Bono de fin de año: gremios destacaron el acuerdo alcanzado con el Gobierno de Santiago del Estero

El gobernador Elías Suárez anunció un bono de $2.400.000 para los empleados públicos provinciales. José Gómez, de la CGT, y Gerardo Montenegro, de UPCN, analizaron el acuerdo en Noticiero 7.

Hoy 14:04

El anuncio del bono de fin de año de $2.400.000 para los trabajadores estatales de Santiago del Estero fue valorado durante una entrevista con Noticiero 7. El beneficio, anunciado por el gobernador Elías Suárez, será abonado en tres cuotas: $800.000 el 9 de octubre, $800.000 el 10 de noviembre y $800.000 el 10 de diciembre.

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José Gómez, referente de la CGT, destacó el funcionamiento de la Mesa de Diálogo entre los gremios y el Gobierno provincial y remarcó el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.

“La Mesa de Diálogo en Santiago del Estero es muy buena. El Gobernador de la provincia siempre ha cumplido con lo que nosotros acordamos”, señaló Gómez durante la entrevista.

El dirigente sindical consideró que el anuncio tendrá un impacto significativo en los ingresos de los trabajadores estatales y expresó su agradecimiento por el vínculo mantenido con las organizaciones gremiales.

“Quiero agradecer el respeto que tiene el gobernador de la provincia con los gremios”, manifestó.

Gómez también explicó que, durante las conversaciones, uno de los principales parámetros considerados fue el nivel de ingresos que recibe la provincia por parte del Gobierno nacional, en un contexto marcado, según indicó, por recortes en las transferencias.

A pesar de ese escenario, el dirigente sindical sostuvo que los gremios quedaron conformes con el resultado alcanzado y con el monto establecido para el bono.

Por su parte, Gerardo Montenegro, de UPCN, también destacó el resultado de las negociaciones y sostuvo que el Gobierno provincial realizó un esfuerzo teniendo en cuenta sus recursos disponibles.

“Las conclusiones de esto fueron muy positivas, ya que el Gobierno cumplió con lo prometido, además hizo un esfuerzo de acuerdo al ingreso que tiene”, afirmó Montenegro en diálogo con Noticiero 7.

Montenegro señaló que el beneficio representa un acompañamiento para las familias de los trabajadores, especialmente en el marco de la situación económica nacional.

“Ayuda a las familias de trabajadores que se ven afectados por la crisis nacional en la que nos encontramos inmersos”, expresó.

Montenegro también puso el foco en la importancia de que los trabajadores puedan conocer con anticipación las fechas y montos que recibirán durante los próximos meses. En ese sentido, destacó que generar previsibilidad resulta un aspecto importante para la economía de las familias.