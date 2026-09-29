Scaloni y la Selección: “Hay predisposición de ambas partes para renovar”

El entrenador del seleccionado argentino habló sobre su futuro en la previa del partido de este miércoles ante Bolivia.

Hoy 14:38

La Selección Argentina ultima detalles para su primer amistoso de la fecha FIFA ante Bolivia y este martes Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la que dejó varias definiciones importantes, entre ellas una señal sobre su futuro al frente de la Albiceleste.

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Después de la final perdida ante España en el Mundial 2026, el entrenador había puesto en duda su continuidad. Sin embargo, en el inicio de esta nueva fecha FIFA reconoció que reconsideró su postura y que existe predisposición de ambas partes para avanzar en la renovación de su vínculo.

“La foto es más o menos cuando vengo, me reúno; esta vez dijimos que nos íbamos a juntar. Después del Mundial no habíamos hablado; la predisposición está de las dos partes. Recién empezamos a hablar. Trataremos de volver a hablar en estos días. Será cosa de llegar a un acuerdo”, explicó.

Y agregó: “La predisposición está y eso es lo importante. Cuando tengamos algo que decir, lo comunicaremos. Lo importante es que las ganas están”.

Scaloni explicó que, después de la final, necesitó analizar distintos aspectos antes de volver a abrir la posibilidad de continuar. “Dije después de la final que había que pensar bien, después de ese momento hipernegativo. Tuve que repensar bien el tema deportivo, que es importante, es fundamental, sin olvidar el económico, que es lo que nos queda, que es lo que nos viene y estamos ilusionados con eso”, señaló.

Qué pasará con la camiseta 10 de Messi

Uno de los temas que también apareció durante la conferencia fue el futuro de la camiseta número 10 tras la despedida de Lionel Messi.

Scaloni confirmó que, durante estos amistosos, nadie utilizará ese número hasta el último partido del capitán argentino.

“Estos partidos no tenemos obligación, así que hasta que sea el partido de Leo no se la daremos a nadie y a partir de ese partido veremos a quién se la daremos. Por Eliminatorias no queda fija. La idea es que se la quede uno, con lo lindo que es llevarla, pero no lo hemos decidido”, explicó.

El entrenador también habló sobre la dificultad de reemplazar todo lo que Messi representa para el seleccionado.

“Es indudable que, más allá de como jugador, lo que él generaba dentro y fuera de la cancha no se lo he visto a nadie, la sensación que genera él”, sostuvo.

Sin embargo, remarcó que el plantel cuenta con futbolistas capaces de asumir nuevas responsabilidades: “Tenemos gente que puede aportar liderazgo y, por sobre todas las cosas, buena gente. No buscamos caudillos o que el compañero que venga le tenga miedo; no buscamos eso. El grupo siempre ha respondido y tenemos gente que lo puede hacer”.

¿Mastantuono y Nico Paz pueden jugar juntos?

Scaloni también fue consultado por Franco Mastantuono y Nico Paz, dos de los jóvenes que aparecen como alternativas para la renovación del seleccionado.

“Pueden jugar juntos; en principio jugaría uno de los dos, pero pueden jugar, lo hemos probado”, explicó el entrenador.

Sobre el equipo que enfrentará a Bolivia, evitó dar mayores precisiones: “El equipo lo tengo más o menos confirmado. Después del entreno lo sabrán seguro”.

El futuro de Walter Samuel

Otro de los temas fue la continuidad de Walter Samuel como integrante del cuerpo técnico.

Scaloni recordó que el exdefensor tuvo una propuesta para sumarse al cuerpo técnico del Inter, pero decidió continuar junto a la Selección.

“El Cabezón nos dio una muestra de lo que representaba la Selección cuando tuvo una oferta del Inter para ir a trabajar con Chivu y se quedó. Además de ser importantísimo, es mi amigo y quiero lo mejor para él”, manifestó.

Y aclaró: “Si quiere tomar una decisión, es justo que lo pueda hacer. Por ahora no tengo novedad. Tiene la puerta abierta. No va a haber problemas; para nosotros sería una pérdida grandísima y veremos”.

En cuanto a la capitanía, Scaloni confirmó el orden establecido: “El capitán es Cuti, el segundo Emiliano (Martínez) y el tercero Lautaro (Martínez)”.

La última práctica antes de Bolivia

La Selección tendrá este martes desde las 15.30 su último entrenamiento antes del amistoso ante Bolivia. Los primeros minutos serán abiertos para los medios acreditados por AFA.

Los trabajos continuarán con ejercicios tácticos y variantes de posiciones, además de tareas destinadas a corregir movimientos defensivos y ofensivos. En el cierre, el plantel realizará fútbol reducido.

Thiago Almada, Tobías Andrada y Nicolás Tagliafico continúan con entrenamientos diferenciados. En el caso del lateral, ya comenzó a realizar trabajos convencionales sobre el campo acompañado por un fisioterapeuta.

Cómo sigue la agenda de la Selección Argentina

Martes 29 de septiembre, 15.30: entrenamiento.

entrenamiento. Miércoles 30 de septiembre, 21.00: Argentina vs. Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes.

Argentina vs. Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes. Sábado 3 de octubre, 21.00: Argentina vs. Burkina Faso, en el Monumental.

Argentina vs. Burkina Faso, en el Monumental. Martes 6 de octubre, 20.00: Argentina vs. Benín, en el Monumental.

El último encuentro tendrá un significado especial: será el partido de despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.