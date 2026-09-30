Milei inicia su agenda en París y hablará de manera virtual en el Coloquio de IDEA

El Presidente participará del Argentina Week en Francia, mantendrá reuniones con empresarios y se encontrará con su par Emmanuel Macron. Además, expondrá por videoconferencia ante el foro empresarial que comienza este miércoles.

Hoy 07:46

El presidente Javier Milei inicia este miércoles su agenda oficial en París, donde encabezará actividades vinculadas al Argentina Week, un encuentro orientado a promover inversiones en sectores estratégicos de la economía argentina.

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La visita incluirá además una reunión con el presidente francés, Emmanuel Macron, y una exposición virtual en el 62° Coloquio de IDEA, que se desarrollará desde este miércoles y hasta el viernes en Mar del Plata.

El avión presidencial partió este martes por la noche desde Aeroparque y tenía prevista una escala técnica en Gran Canaria antes de continuar viaje hacia la capital francesa.

Según la agenda prevista, Milei participará este miércoles de las primeras actividades del Argentina Week y, a las 18.30, brindará desde París un discurso virtual ante los empresarios reunidos en el Coloquio de IDEA.

La edición número 62 del encuentro empresarial se realiza entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en el Hotel Sheraton de Mar del Plata, bajo el lema “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”.

Durante su intervención, el mandatario abordará el panorama económico argentino y los principales lineamientos de su gestión.

La agenda de Milei en Francia

El jueves, Milei tiene previsto disertar en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y mantener encuentros con empresarios.

Posteriormente, se reunirá con Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo, en uno de los puntos centrales de su visita a Francia.

El Argentina Week se desarrollará hasta el 2 de octubre y tendrá como objetivo presentar oportunidades de inversión en áreas como energía, minería, agroindustria, tecnología, salud y comercio internacional.

La comitiva argentina incluye funcionarios nacionales, gobernadores y representantes del sector privado. Entre los integrantes del Gobierno se encuentran Karina Milei, Luis Caputo, Santiago Bausili, Federico Sturzenegger, Mario Lugones y Pablo Quirno, entre otros.

También participarán empresarios vinculados a compañías como Pan American Energy, Pampa Energía, Globant, Adecoagro, Cresud y Aeropuertos Argentina, además de mandatarios provinciales de distintos puntos del país.