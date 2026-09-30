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Opinión y Actualidad

Crítica de "Lucky Strike"

La nueva película de Rod Lurie con secuencias deudoras de "Malditos bastardos" y Scott Eastwood y Colin Hanks en el reparto.

Hoy 07:45

Por Fran Chico
Para Fotogramas

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Scott Eastwood tiene suerte de parecerse físicamente tanto a su padre. El gesto del Hombre sin Nombre lo tiene, pero su personaje en Lucky Strike no es un forajido impasible al que nada afecta. El capitán John Castle, que nunca existió por mucho que se anuncie que la película está libremente inspirada en hechos reales, sufre lo indecible durante su solitaria travesía en la batalla de las Ardenas. Pasa miedo, frío y dolor. Pero su cara nunca cambia. Esto funciona, por ejemplo, en la 'Sisu' de Jalmari Helander, con un protagonista cegado por la ira y la venganza cuyo único objetivo era matar nazis.

Aquí, en cambio, estamos ante una lucha por la supervivencia, un drama que requiere matices y que, si mantiene la tensión y cierta conexión con el espectador, lo consigue solo a través de su buena puesta en escena y de unas secuencias deudoras de 'Malditos bastardos'. Al menos, la exaltación patriótica le viene que ni al pelo para aportar otro puntito de épica, pero lo mejor, sin duda, son esas incursiones en las que la cámara sigue al protagonista como si fuéramos su sombra mientras el caos se desata a su alrededor. Esa inmersión justifica el resto.

Para amantes de las épicas historias de supervivencia de la II Guerra Mundial.

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