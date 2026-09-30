Se realizó una capacitación para pequeños productores sobre prevención y control de la hidatidosis

La jornada se desarrolló en el Vivero San Carlos y reunió a productores, profesionales y representantes de distintas instituciones para fortalecer las herramientas de prevención y control de esta enfermedad zoonótica.

Hoy 12:10

En el Vivero San Carlos se llevó a cabo este miércoles una jornada de capacitación denominada “Herramientas para el control de la hidatidosis”, destinada a pequeños productores y abierta a todo público, con el objetivo de brindar herramientas para la prevención y el control de esta enfermedad zoonótica en los establecimientos ganaderos.

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La apertura contó con la presencia del ministro de Producción, Recursos Naturales, Forestación, Tierras y Medio Ambiente, Néstor Machado; el presidente del Colegio de Médicos Veterinarios, Martín Kühn; el director de Agricultura y Ganadería, Javier Togo; la decana de la Facultad de Agronomía y Agroindustria de la Unse, Eve Liz Coronel y el disertante Oscar Jensen. Además de profesionales, técnicos, productores y representantes de distintas instituciones.

La capacitación estuvo a cargo del veterinario Oscar Jensen, quien abordó la temática “Control de hidatidosis en un establecimiento ganadero”, poniendo énfasis en las herramientas necesarias para fortalecer las acciones de prevención y control de esta enfermedad zoonótica.

Durante la apertura, Kühn destacó el rol de los médicos veterinarios como agentes sanitarios y de prevención, y remarcó la importancia de continuar trabajando sobre enfermedades crónicas como la hidatidosis, que afectan tanto la salud de las personas como la actividad productiva. Asimismo, señaló que la jornada se desarrolla en el marco del convenio celebrado entre el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de la provincia y el Ministerio de Producción, que permite avanzar en acciones de capacitación y extensión destinadas a acercar información a productores y a la comunidad".

A su turno, Machado destacó "la importancia de la modalidad híbrida de la capacitación, que permite transmitir la jornada hacia distintos puntos del interior provincial, especialmente a través de las agencias que el Gobierno de la provincia posee en localidades donde se encuentran radicados numerosos productores.

En este sentido, valoró el convenio firmado entre la provincia y los colegios profesionales, y señaló que constituye una herramienta para fortalecer una articulación estratégica y posicionar a los profesionales santiagueños en distintas temáticas de interés para el desarrollo provincial.

También destacó "el compromiso del Colegio de Médicos Veterinarios y su comisión directiva con las capacitaciones que se realizan tanto en la capital como en el interior provincial. Asimismo, remarcó la relevancia de la temática abordada durante la jornada, teniendo en cuenta la importancia de la ganadería menor en Santiago del Estero y las características productivas de la provincia.

En este marco, hizo referencia a la convivencia entre los animales de producción y los perros, una situación que puede favorecer la transmisión de enfermedades zoonóticas como la hidatidosis.

Finalmente, señaló que la jornada forma parte de las acciones de articulación entre el Gobierno provincial y las instituciones profesionales, orientadas a fortalecer la capacitación, la prevención sanitaria y el acompañamiento a los sectores productivos.