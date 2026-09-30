El juicio a Pity Álvarez quedó en pausa y ordenaron una nueva evaluación sobre su estado

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 dispuso una nueva pericia interdisciplinaria para determinar si el músico está en condiciones de continuar sometido al proceso penal sin que se afecten sus derechos.

Hoy 12:21

El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz quedó momentáneamente en pausa luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 ordenara realizar una nueva evaluación interdisciplinaria sobre el estado del músico.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La medida tendrá como objetivo determinar si Álvarez se encuentra actualmente en condiciones de continuar participando del proceso penal, de manera que se garantice el ejercicio de sus derechos durante el debate.

El presidente del tribunal, Gustavo Goerner, recordó que una evaluación realizada anteriormente por el Cuerpo Médico Forense había concluido que el músico estaba en condiciones de participar del juicio. Sin embargo, el magistrado consideró que posteriormente se produjeron nuevas circunstancias que justifican volver a analizar su situación.

Entre esos elementos fueron mencionados la posterior internación de Álvarez, el proceso que tramita ante la Justicia Civil y lo ocurrido durante la audiencia del lunes.

La nueva pericia deberá realizarse dentro de los próximos cinco días hábiles y, de ser posible, estará a cargo de los mismos profesionales que habían evaluado anteriormente al músico. A su vez, las partes tendrán un plazo de tres días para proponer peritos que intervengan en la medida.

Hasta que se conozcan las conclusiones de la evaluación, el debate oral permanecerá suspendido.

Álvarez está siendo juzgado por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano. El juicio comenzó el 10 de agosto y ya atravesó distintas discusiones vinculadas con la continuidad del proceso y el estado de salud del acusado.

La situación procesal volvió a quedar así vinculada con la necesidad de establecer si las condiciones actuales del músico le permiten comprender y afrontar adecuadamente las distintas instancias del juicio, cuestión que será analizada en la nueva evaluación ordenada por el tribunal.