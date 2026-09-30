Japón vuelve a abrir su mercado a la carne argentina después de 20 años

El acuerdo sanitario permite el acceso de carne bovina proveniente de la zona libre de fiebre aftosa con vacunación.

Hoy 12:26

Después de 20 años de negociaciones, Argentina logró completar el proceso para ampliar el acceso de su carne bovina al mercado japonés. El acuerdo alcanzado entre las autoridades de ambos países establece los requisitos sanitarios para el ingreso de carne bovina y lengua provenientes de la zona argentina libre de fiebre aftosa con vacunación.

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El anuncio fue realizado este miércoles por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que Japón importa anualmente más de USD 3.000 millones en carne bovina de alta calidad y señaló que la apertura genera nuevas oportunidades para la producción y las exportaciones argentinas.

El entendimiento representa el último paso de un proceso que tuvo un nuevo impulso a partir de 2024, cuando la apertura del mercado japonés fue establecida como una prioridad. En febrero de este año, las autoridades sanitarias japonesas habían aprobado el análisis de riesgo para la carne bovina procedente de la zona libre de aftosa con vacunación.

De acuerdo con la información oficial, Japón es uno de los principales importadores mundiales de carne bovina y cuenta con elevados requisitos sanitarios y de calidad. La Argentina ya tenía habilitado desde 2018 el ingreso de carne proveniente de la Patagonia, reconocida como zona libre de fiebre aftosa sin vacunación, pero esa región representa una participación comercial reducida.

Ahora bien, la apertura no implica que los primeros embarques desde la nueva zona comiencen de manera inmediata. Según informó el Gobierno, Japón deberá realizar próximamente una auditoría del sistema sanitario argentino e inspeccionar los establecimientos interesados, que deberán ser habilitados antes de comenzar a exportar.

La novedad llega en un contexto de crecimiento del valor de las exportaciones argentinas de carne vacuna. Según los datos del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC) incluidos en el informe sectorial, entre enero y julio de 2026 las ventas externas de carne bovina alcanzaron USD 2.768 millones, con cerca de 403.100 toneladas peso producto despachadas. El volumen creció 6,7% interanual, mientras que el valor aumentó 41,8%.

El incremento de la facturación estuvo acompañado por una suba de los precios internacionales. En julio, el valor promedio de exportación de carne vacuna refrigerada y congelada alcanzó los USD 7.123 por tonelada, un 27,5% por encima del mismo mes de 2025.

China continuó como el principal destino de la carne argentina durante los primeros siete meses del año, al concentrar el 59,8% de los embarques acumulados. En tanto, Estados Unidos también ganó participación y se convirtió en uno de los mercados de mayor crecimiento para la carne argentina.

De acuerdo con los datos citados en el informe, durante los primeros siete meses del año los embarques hacia Estados Unidos llegaron a 65.500 toneladas, equivalentes al 19,5% del total exportado, con un crecimiento interanual del 211,5%. El precio promedio alcanzó los USD 8.257 por tonelada.

La apertura japonesa se suma así a un escenario de mayor diversificación de destinos para la carne vacuna argentina, en un momento en que el sector busca ampliar sus ventas externas y aprovechar la mejora de los precios internacionales. La nueva habilitación permitirá avanzar sobre un mercado de alto nivel de exigencia una vez completadas las auditorías y habilitaciones correspondientes.