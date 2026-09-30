Causa Fürth: la defensa de Moyano pidió suspender la audiencia de apelación hasta que se resuelva el hábeas corpus

Los abogados Eduardo Javier Leiva y Lucas Díaz advirtieron que el trámite del hábeas corpus podría incidir directamente sobre la situación de libertad de la imputada.

Hoy 12:40

En el marco de la causa Fürth Automotores, la defensa de Graciela Moyano presentó un nuevo planteo ante la Cámara de Apelaciones y de Control y solicitó que se suspenda la audiencia de apelación prevista para este jueves 1 de octubre, hasta tanto se resuelva el hábeas corpus presentado en favor de la imputada.

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El pedido fue realizado por los abogados Eduardo Javier Leiva y Lucas Díaz, quienes señalaron que la acción de hábeas corpus se encuentra actualmente en trámite y tiene como objeto cuestionar la situación de privación de libertad que atraviesa Moyano.

La solicitud se vincula con la audiencia en la que la Cámara deberá analizar el recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal contra la resolución que había rechazado la prisión preventiva y dispuesto la libertad de la imputada, bajo las condiciones fijadas judicialmente.

Según planteó la defensa, la resolución que eventualmente se adopte en el marco del hábeas corpus podría tener incidencia directa sobre la cuestión que será analizada por la Cámara. Por ese motivo, los letrados solicitaron que ambos trámites no avancen simultáneamente y que la audiencia sea postergada hasta que exista una decisión sobre la acción constitucional.

De manera subsidiaria, para el caso de que la Cámara no haga lugar a la suspensión, los abogados pidieron que se tenga especialmente presente la existencia del hábeas corpus y que se adopten las medidas necesarias para evitar decisiones jurisdiccionales incompatibles.

Finalmente, la defensa solicitó que el planteo sea tratado con carácter urgente y con habilitación de días y horas, debido a que se encuentra involucrada la situación de libertad de Moyano.