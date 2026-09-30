Frías: se presentó oficialmente la VI Feria Caprina del Oeste Santiagueño

La propuesta, organizada por el INTA AER Frías, se realizará el sábado 10 de octubre en el Parque Municipal Florencia Genésio y reunirá a productores, instituciones y referentes de la actividad caprina de la región.

Hoy 12:17

Durante la jornada de este miércoles se realizó la presentación oficial de la VI Feria Caprina del Oeste Santiagueño, una propuesta organizada por el INTA AER Frías que busca fortalecer la producción caprina y promover el intercambio entre productores de distintos puntos de la región.

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Durante el lanzamiento se destacó especialmente el trabajo articulado con la Secretaría de Producción y Turismo de la ciudad de Frías, junto con el acompañamiento de la Municipalidad de Frías.

La propuesta tendrá además un marcado carácter regional, con el objetivo de fortalecer los vínculos y el trabajo conjunto con productores del oeste de la provincia de Catamarca, además de generar espacios de intercambio con referentes de Córdoba, Tucumán y Santiago del Estero.

La feria está dirigida principalmente a productores del oeste santiagueño y busca convertirse en un punto de encuentro entre productores, instituciones y distintos actores vinculados con la actividad caprina.

La VI Feria Caprina del Oeste Santiagueño se realizará el próximo sábado 10 de octubre, en el Parque Municipal Florencia Genésio de Frías.

La iniciativa apunta a continuar fortaleciendo la producción caprina, generar nuevos vínculos y promover el intercambio de experiencias entre productores de toda la región.