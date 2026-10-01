El vicepresidente de Estados Unidos visitará la Argentina en noviembre para reunirse con Milei

La Casa Rosada confirmó que el viaje fue solicitado por Washington y formará parte de una gira regional. El encuentro con el Presidente se realizará en la sede del Gobierno, aunque todavía no está cerrada la agenda completa.

Hoy 11:49

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, visitará la Argentina en noviembre y mantendrá una reunión con Javier Milei en la Casa Rosada, según confirmaron fuentes oficiales. El viaje fue impulsado por la administración estadounidense y formará parte de una recorrida regional.

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“Está confirmada la visita. Fue por pedido de ellos. Es una visita regional. Va a haber encuentro con Milei en la Casa Rosada”, aseguran en el Gobierno. Por el momento, no está definida públicamente la fecha exacta de llegada ni el resto de las actividades que realizará Vance durante su estadía.

La visita será uno de los contactos de mayor nivel entre ambas administraciones dentro de la Argentina. La última vez que un vicepresidente estadounidense estuvo en el país fue en 2017, cuando Mike Pence realizó una gira por América Latina y se reunió con Mauricio Macri durante el primer mandato de Donald Trump.

Vance ya tuvo contactos personales con Milei en Estados Unidos. En octubre de 2025, el Presidente argentino viajó a Washington para una visita oficial a la Casa Blanca y mantuvo allí un encuentro con Trump, durante el cual también saludó al vicepresidente.

La llegada prevista para noviembre se produce en un momento de intensa agenda bilateral. El Gobierno argentino profundizó durante los últimos meses los contactos con Washington en áreas comerciales, financieras, energéticas y de seguridad, mientras mantiene abiertas distintas negociaciones con la administración Trump.