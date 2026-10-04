Argentinos Juniors le ganó a Tigre y manda en su zona

El Bicho se quedó con el duelo por 2 a 1 ante el Matador en La Paternal, por la fecha 11 del Torneo Clausura.

04/10/2026

Argentinos Juniors volvió a lo más alto de la Zona B del Torneo Clausura después de vencer 2 a 1 a Tigre este domingo en el estadio Diego Armando Maradona.

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El equipo dirigido por Nico Diez no solo recuperó la punta, sino que además extendió su impresionante invicto a 29 partidos, con 21 victorias y ocho empates.

El Bicho abrió rápidamente el marcador. A los 6 minutos, Kevin Gutiérrez sacó un potente derechazo desde afuera del área y puso el 1-0 para el conjunto de La Paternal.

Argentinos incluso tuvo la posibilidad de ampliar la ventaja poco después, pero López Muñoz no pudo aprovechar un rebote dejado por Zenobio tras rechazar un centro con los puños.

A partir de allí, Tigre reaccionó y empezó a generar peligro, pero se encontró con una actuación decisiva de Gonzalo Siri. El arquero, titular ante la ausencia de Brayan Cortés por su convocatoria a la selección chilena, tuvo intervenciones determinantes.

Primero desvió al palo un remate cruzado de Dómina y luego mandó al travesaño un cabezazo de Santi López. Sobre el cierre del primer tiempo, además, le atajó un penal a Saralegui y volvió a responder en el rebote.

Antes del descanso, Argentinos volvió a golpear y estiró la diferencia con un potente cabezazo de Gastón Verón, que puso el 2-0.

Tigre reaccionó, pero Siri sostuvo al Bicho

En el complemento, el desarrollo se volvió mucho más incómodo para el local. A los 12 minutos, Dómina descontó con un golazo y puso el partido 2-1.

Desde allí, Tigre empujó y obligó a Argentinos a replegarse. El conjunto de Diez perdió control y volvió a apoyarse en la seguridad de Siri, que terminó siendo una de las grandes figuras de la tarde.

El Matador tuvo chances para igualarlo y hasta hizo méritos para llevarse al menos un punto, pero Argentinos fue más efectivo en las áreas y logró sostener la ventaja.

Con este triunfo, el Bicho volvió a colocarse en la punta de la Zona B, llegó a 50 puntos en la tabla anual y se mantiene en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Además, continúa en la pelea de la temporada junto a Independiente Rivadavia, que suma 52 unidades, y Boca, que también tiene 50.

Argentinos volvió a ganar, sigue invicto y se consolidó como uno de los equipos más fuertes del campeonato.