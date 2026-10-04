Barrio Libertad: chocó contra un poste, sufrió heridas y terminó en el Regional

Un conductor de 28 años, protagonizó un violento siniestro vial este domingo por la mañana en la intersección de calles Pedro León Gallo y 205.

04/10/2026

El conductor de un automóvil protagonizó un violento siniestro vial este domingo en la zona oeste de la capital provincial, cuando perdió el control del rodado e impactó de lleno contra un poste de alumbrado público. Como resultado, resultó herido y debió ser hospitalizado.

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El accidente ocurrió pasadas las 8:25 de hoy, en la esquina de calle Pedro León Gallo y calle 205, en el barrio Libertad.

De acuerdo con el parte oficial de la Comisaría Comunitaria N° 4, el vehículo involucrado fue un automóvil marca Fiat, modelo 500, el cual era conducido por Nicolás Agustín Saavedra Silly (28), domiciliado en el barrio Sarmiento.

El propio automovilista relató a los efectivos policiales que circulaba por la calle Pedro León Gallo en sentido de este a oeste y que, al llegar a la intersección mencionada, por motivos que aún se tratan de establecer, se produjo la violenta colisión contra la estructura de servicios públicos.

A raíz del fuerte impacto, el conductor sufrió lesiones cortantes y golpes en la zona del rostro. De inmediato se solicitó asistencia médica en el lugar.

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Minutos después se hizo presente una unidad de emergencia del SEASE 107, que le brindó los primeros auxilios al herido y ordenó su traslado urgente al Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo para una evaluación médica más exhaustiva.

En la escena del accidente también trabajó personal de la División Criminalística para realizar las pericias técnicas de rigor y determinar la mecánica exacta del siniestro. Finalmente, por disposición policial, personal de la Dirección de Seguridad Vial remeció el rodado hacia la base de la Comisaría Comunitaria 4º a bordo de la Unidad Plancha 776. Interviene la fiscalía de turno, que aguarda nuevas directivas.