Caramelo, un gatito cariñoso que necesita un hogar

Es un pequeño gato macho, muy cariñoso y de corta edad, que espera encontrar una familia responsable que pueda brindarle amor, cuidados y un lugar donde crecer acompañado.
Caramelo es un gatito macho de corta edad que necesita una familia que pueda recibirlo y darle un hogar. Se caracteriza por ser muy cariñoso y afectuoso, por lo que sus rescatistas esperan encontrar para él un espacio donde pueda sentirse seguro y acompañado.
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La intención es que Caramelo pueda ser adoptado por una familia responsable, dispuesta a incorporarlo como un nuevo integrante del hogar y a brindarle los cuidados necesarios durante su crecimiento.
Quienes estén interesados en conocerlo, ofrecerle un hogar y darle una oportunidad pueden comunicarse al 385 417-1302.