Netanyahu ordenó revisar los controles de seguridad de los vuelos extranjeros hacia Israel

El primer ministro israelí dispuso una revisión integral de los protocolos de seguridad para la aviación civil extranjera tras el intento de ataque protagonizado por el copiloto de un vuelo de Flydubai.

04/10/2026

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó este domingo una revisión exhaustiva de los mecanismos de seguridad aplicados a los vuelos de aerolíneas extranjeras que llegan al país, luego del intento de ataque registrado en un vuelo de Flydubai que se dirigía hacia Israel desde Dubái.

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La decisión fue comunicada por la oficina del mandatario, que informó que Netanyahu solicitó al jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Shmuel Ben Ezra, que designe a un examinador encargado de analizar de manera integral los procedimientos vinculados con la seguridad de la aviación civil extranjera.

La medida se conoció cuatro días después del episodio protagonizado por el copiloto de un vuelo de Flydubai, quien, según las investigaciones difundidas, habría intentado atacar al comandante de la aeronave durante el trayecto. El hecho generó preocupación por los controles aplicados al personal de las compañías aéreas que operan vuelos hacia Israel.

La revisión también se produce luego de que medios israelíes cuestionaran el funcionamiento de los controles realizados por el Ministerio de Transportes sobre pilotos y tripulantes extranjeros. De acuerdo con publicaciones de la prensa local, distintos organismos de seguridad ya habían advertido sobre posibles deficiencias en esos procedimientos.

La emisora Galei Tzahal, conocida como Radio del Ejército, informó que el Ministerio de Transportes había recibido advertencias relacionadas con el control de pilotos extranjeros y señaló que una de las últimas se habría realizado durante 2025.

A estas críticas se sumó una investigación publicada por el diario Haaretz, que puso el foco en Avri Cohen, director de Seguridad de Transportes, debido a que además de su función oficial tendría otro empleo como responsable de seguridad de aerolíneas israelíes en un aeropuerto extranjero.

El caso también abrió interrogantes sobre los mecanismos utilizados para verificar los antecedentes de pilotos y miembros de las tripulaciones que ingresan a territorio israelí. Medios locales difundieron el testimonio de una ex trabajadora aeroportuaria, quien afirmó haber procesado a personal aeronáutico con pasaportes de países considerados hostiles por Israel, entre ellos Líbano y Siria.

Las autoridades israelíes mantienen además restricciones específicas para ciudadanos de países con los que el Estado no mantiene relaciones diplomáticas. Entre las normas de seguridad vigentes se encuentra la prohibición de que pilotos de determinadas nacionalidades operen vuelos hacia Israel.

El episodio del vuelo de Flydubai puso esas medidas nuevamente bajo análisis, especialmente porque el copiloto involucrado era de nacionalidad omaní, pese a las restricciones existentes para ciudadanos de determinados países sin relaciones diplomáticas con Israel.

Con la revisión ordenada por Netanyahu, el Gobierno israelí buscará determinar si los protocolos actuales son suficientes y si existen fallas en los controles aplicados a las tripulaciones extranjeras que llegan al país.