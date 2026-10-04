Shakira y Dua Lipa protagonizaron un histórico dúo en Madrid y emocionaron al público

La estrella británica apareció por sorpresa en el escenario durante el show de la colombiana y juntas interpretaron “Antología”. Fue la primera vez que ambas compartieron escenario y el momento generó una ovación.

04/10/2026

Shakira protagonizó una de las noches más especiales de su gira en Madrid, España, cuando recibió una visita inesperada sobre el escenario: Dua Lipa apareció para cantar junto a ella “Antología”, uno de los temas más emblemáticos de la carrera de la artista colombiana.

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El encuentro se produjo durante el espectáculo que Shakira brindó en Macondo Park y significó la primera vez que ambas artistas compartieron un escenario. La aparición de la cantante británica tomó por sorpresa al público y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

Antes de presentar a su invitada, Shakira expresó la admiración que siente por ella. “Para mí es un honor y un lujo cantar esta canción que significa tanto para mí con esta mujer tan admirada y tan querida en el mundo entero”, manifestó frente a los espectadores.

Instantes después, Dua Lipa apareció sobre el escenario y recibió un afectuoso abrazo de la colombiana. Ambas se ubicaron frente al público y comenzaron a interpretar “Antología”, mientras los asistentes acompañaban la presentación con una ovación.

La emoción también alcanzó a Shakira una vez terminada la canción. Visiblemente sorprendida por haber compartido ese momento con la artista británica, lanzó una particular expresión: “Necesito que alguien me pellizque, pero ¿quién es esta diosa, por favor?”.

Para la presentación, Dua Lipa eligió un look negro con lentejuelas, mientras que Shakira lució un atuendo rojo. La combinación acompañó una escena que rápidamente comenzó a circular en redes sociales a través de videos y fotografías tomadas durante el concierto.

Después del show, Dua Lipa también compartió imágenes del encuentro y le dedicó un mensaje especial a la cantante colombiana. “¡Gracias por invitarme a subir al escenario contigo para cantar Antología!”, escribió en sus redes sociales.

La británica contó además que vivió la presentación como una experiencia muy especial y destacó la conexión que sintió con Shakira y con el público durante la interpretación de la canción.

La elección de “Antología” tuvo además un significado particular. Dua Lipa ya había demostrado públicamente su admiración por Shakira meses atrás, cuando durante su Radical Optimism World Tour en Bogotá interpretó el clásico de la colombiana acompañada solamente por una guitarra.

Aquella versión también había generado una gran repercusión entre los fanáticos y fue celebrada por la propia Shakira. La artista británica había destacado entonces la influencia que tiene la colombiana en su carrera y su capacidad para conectar con públicos de distintas generaciones y culturas.

Con el encuentro en Madrid, aquella admiración finalmente se transformó en una colaboración sobre el escenario, en una noche que quedó marcada por la unión de dos de las figuras femeninas más reconocidas de la música pop internacional.