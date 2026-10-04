Marcos Rojo vuelve a Estudiantes: Racing aceptó la oferta y el acuerdo está cerrado de palabra

El defensor dejará la Academia y comenzará su tercera etapa en el Pincha, que lo buscó para reforzarse de cara a las semifinales de la Copa Libertadores. Si no surgen inconvenientes, firmará hasta diciembre de 2027.

04/10/2026

Marcos Rojo volverá a Estudiantes de La Plata. Después de varias semanas de negociaciones, cruces e incertidumbre, Racing aceptó la propuesta del Pincha y existe un acuerdo de palabra para concretar la transferencia del defensor.

La operación se encaminó en las últimas horas y, salvo que aparezca algún imprevisto, el zaguero de 36 años dejará Avellaneda para iniciar su tercera etapa en Estudiantes, el club en el que se formó.

El conjunto platense aceleró las gestiones ante la necesidad de sumar experiencia para afrontar las semifinales de la Copa Libertadores frente a Flamengo. El entrenador Alexander Medina no podrá contar en el partido de ida con Leandro González Pirez y Tomás Palacios, ambos suspendidos por acumulación de amarillas.

En ese contexto, Estudiantes fue a fondo por Rojo y finalmente consiguió destrabar una negociación que inicialmente encontraba una postura firme de Diego Milito, presidente de Racing.

Según trascendió, el Pincha desembolsará alrededor de 800.000 dólares correspondientes a los tres meses de contrato que todavía le quedaban al defensor en Racing. Además, se contemplaría un pago adicional por objetivos, relacionado con los partidos que dispute Rojo y que terminen con victoria de Estudiantes.

El propio futbolista también tuvo un papel importante para que la operación pudiera concretarse. En medio de su deseo de regresar a La Plata, resignó buena parte de la deuda que Racing mantenía con él y en los últimos días no se presentó a varias prácticas en el predio Tita Mattiussi.

Con las condiciones acordadas entre las partes, Racing terminó dando luz verde a la salida.

De no surgir inconvenientes, Rojo firmará este lunes un contrato con Estudiantes hasta diciembre de 2027 y quedará rápidamente a disposición del cuerpo técnico.

La tercera etapa de Rojo en Estudiantes

El defensor regresará al club en el que comenzó su carrera profesional y donde ya tuvo dos ciclos.

Su anterior intento de retorno, en 2020, terminó siendo breve antes de continuar su carrera en Boca, una decisión que generó malestar entre parte de los hinchas de Estudiantes.

Ahora tendrá una nueva oportunidad de reencontrarse con el público pincharrata y disputar nuevamente la Copa Libertadores con la camiseta albirroja.

En sus etapas anteriores en Estudiantes, Marcos Rojo disputó 54 partidos, convirtió cuatro goles y fue campeón de la Copa Libertadores 2009.