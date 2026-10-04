Regional Amateur: así les fue a los santiagueños en la fecha 6 y cómo quedaron las tablas

La sexta jornada de la Región Centro cerró la primera fase para los representantes provinciales. Hubo triunfos de Villa Nueva, Unión Lugones, Central Argentino, 25 de Mayo y FIDA, mientras que Atlético Frías y Sportivo Loreto empataron.

04/10/2026

El Torneo Regional Federal Amateur 2026/27 completó la sexta fecha de la Región Centro y dejó definidas las posiciones finales de las zonas integradas por los equipos santiagueños.

La jornada había comenzado con victorias de Central Argentino, FIDA y 25 de Mayo, mientras que este domingo se disputaron los tres encuentros que restaban para cerrar la fase regular.

Uno de los resultados destacados fue el triunfo de Villa Nueva de Monte Quemado, que se impuso 2-1 como visitante ante Atlético Campo Gallo. De esta manera, la Zona 1 terminó con Juventud Unida de Monte Quemado como líder con 7 puntos, seguido por Campo Gallo con 6 y Villa Nueva con 4.

En la Zona 2, Unión Lugones ratificó su gran campaña con una contundente victoria 3-0 sobre La Ensenada de Quimilí. El conjunto de Lugones terminó invicto y primero con 10 puntos, por delante de Social Pinto, que sumó 5, y La Ensenada, que cerró con una unidad.

La Zona 3 tuvo como gran protagonista a Central Argentino de La Banda, que goleó 6-1 a San Jorge de El Arenal y terminó la primera fase invicto, con 16 puntos. En el otro encuentro, 25 de Mayo de Las Termas derrotó 4-0 a Talleres de Nueva Esperanza y finalizó segundo con 13 unidades. Ambos tienen asegurado el pase directo a la Tercera Ronda.

En la Zona 4, FIDA venció 1-0 a San Martín de El Ojito y terminó segundo con 6 puntos. Matadero de El Mojón, que tuvo fecha libre, se quedó con el grupo con 10 unidades y avanzó directamente a la Tercera Ronda, mientras que FIDA continuará su camino desde la Segunda Ronda.

Por último, en la Zona 5, Atlético Frías y Sportivo Loreto empataron 1-1. Unión Santiago, que ya había completado su participación, terminó primero con 9 puntos y consiguió el pase directo a la Tercera Ronda. Loreto quedó segundo con 7 y jugará la Segunda Ronda.

Todos los resultados de la fecha 6

Atlético Campo Gallo 1-2 Villa Nueva (Monte Quemado)

Unión Lugones 3-0 La Ensenada (Quimilí)

Central Argentino 6-1 San Jorge (El Arenal)

Talleres (Nueva Esperanza) 0-4 25 de Mayo (Termas de Río Hondo)

FIDA (El Arenal) 1-0 San Martín (El Ojito)

Atlético Frías 1-1 Sportivo Loreto

Así quedaron las tablas

Zona 1

Juventud Unida (Monte Quemado) — 7 puntos Atlético Campo Gallo — 6 Villa Nueva (Monte Quemado) — 4

Juventud Unida avanzó directamente a la Tercera Ronda, mientras que Atlético Campo Gallo jugará la Segunda Ronda.

Zona 2

Unión Lugones — 10 puntos Social Pinto — 5 La Ensenada (Quimilí) — 1

Unión Lugones clasificó directamente a la Tercera Ronda, mientras que Social Pinto consiguió un lugar en la Segunda Ronda.

Zona 3

Central Argentino (La Banda) — 16 puntos 25 de Mayo (Termas) — 13 Talleres (Nueva Esperanza) — 4 San Jorge (El Arenal) — 1

Central Argentino y 25 de Mayo avanzaron directamente a la Tercera Ronda.

Zona 4

Matadero (El Mojón) — 10 puntos FIDA (El Arenal) — 6 San Martín (El Ojito) — 1

Matadero consiguió el pase directo a la Tercera Ronda y FIDA continuará desde la Segunda Ronda.

Zona 5

Unión Santiago — 9 puntos Sportivo Loreto — 7 Atlético Frías — 1

Unión Santiago jugará directamente la Tercera Ronda, mientras que Sportivo Loreto afrontará la Segunda Ronda.

De esta manera, Juventud Unida, Unión Lugones, Central Argentino, 25 de Mayo, Matadero y Unión Santiago ya están instalados en la Tercera Ronda. Por su parte, Atlético Campo Gallo, Social Pinto, FIDA y Sportivo Loreto deberán superar una serie de eliminación directa en la Segunda Ronda para seguir avanzando.