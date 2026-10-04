Bessent aseguró que Estados Unidos podría volver a asistir financieramente a la Argentina

El secretario del Tesoro de Donald Trump confirmó que Washington podría repetir una intervención como la de 2025 si la situación lo requiere. También destacó el vínculo con el gobierno de Javier Milei y defendió la estrategia aplicada entonces.

04/10/2026

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que el gobierno de Donald Trump podría volver a asistir financieramente a la Argentina si fuera necesario, en una nueva señal de respaldo a la gestión del presidente Javier Milei.

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Durante una entrevista con Axios, Bessent fue consultado sobre la posibilidad de que Washington vuelva a intervenir para respaldar al mercado argentino, como ocurrió durante la crisis cambiaria de octubre de 2025. “¿Si podríamos volver a hacerlo? Por supuesto”, respondió el funcionario.

En octubre del año pasado, el Tesoro estadounidense avanzó con un esquema de asistencia que incluyó un acuerdo de swap por USD 20.000 millones con el Banco Central, además de la compra directa de pesos argentinos. La intervención buscó contribuir a estabilizar el mercado cambiario en un momento de fuertes tensiones financieras.

Bessent volvió a presentar aquella intervención como una operación favorable para los contribuyentes estadounidenses. Según explicó, parte de la asistencia fue posteriormente cancelada por la Argentina y el Tesoro obtuvo rendimientos de la operación.

El funcionario también destacó el impacto regional que, según su interpretación, tuvo la estabilización argentina. Sostuvo que el proceso contribuyó a generar un cambio en el escenario político y económico de América Latina y resaltó el acercamiento de distintos gobiernos de la región hacia Estados Unidos.

Las nuevas declaraciones se producen luego de distintos encuentros entre Bessent y funcionarios argentinos. El secretario del Tesoro mantuvo reuniones con el ministro de Economía, Luis Caputo, entre ellas un encuentro realizado en septiembre en Estados Unidos, en el marco de las reuniones del G20.

El respaldo de Washington a la Argentina ya había quedado expuesto durante la crisis financiera de 2025. En aquel momento, además del acuerdo de asistencia, el Tesoro estadounidense confirmó que había comprado pesos argentinos, una intervención poco habitual para ese organismo.

Durante la entrevista con Axios, Bessent también se refirió a la situación de los mercados internacionales y defendió las intervenciones del Tesoro estadounidense. En particular, sostuvo que el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos respondía a tendencias globales y no a un rechazo específico de los inversores hacia la deuda norteamericana.

El funcionario atribuyó parte de las presiones sobre las tasas a factores como la inflación vinculada al aumento de los precios de la energía, las preocupaciones fiscales y el crecimiento de las inversiones relacionadas con la inteligencia artificial.

Bessent, además, rechazó la posibilidad de que el fuerte incremento de las inversiones en inteligencia artificial esté generando una burbuja financiera. Mencionó el nivel de inversión de grandes compañías tecnológicas y el crecimiento de los ingresos de empresas vinculadas directamente con el desarrollo de esta tecnología.

Sobre el escenario energético internacional, el secretario del Tesoro se mostró confiado en que el conflicto con Irán será superado y que el suministro de petróleo mejorará, lo que permitiría reducir las actuales presiones sobre los precios de la energía.

En este contexto, sus declaraciones volvieron a colocar a la Argentina como uno de los países para los que Washington mantiene abierta la posibilidad de utilizar herramientas de asistencia financiera, aunque Bessent no anunció una nueva intervención ni precisó bajo qué condiciones concretas se produciría.