Familia de Damiana Ramos exige justicia tras atropello en Alto Comedero

La familia de Damiana Ramos, mujer de 72 años atropellada en Alto Comedero, pide justicia mientras la investigación avanza sin detenidos.

Hoy 02:33

A una semana del trágico accidente que cobró la vida de Damiana Ramos, sus familiares y vecinos llevaron a cabo una marcha en Alto Comedero, Jujuy, para exigir justicia. La mujer de 72 años fue atropellada por una motocicleta el sábado 26 por la noche y, hasta el momento, no hay detenidos en la investigación del caso, aunque se sospecha de la motociclista involucrada que también resultó herida.

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La movilización comenzó poco después de las 10 de la mañana en el domicilio de la familia de la víctima, en la calle Las Pampitas del Sector B5. Con un trayecto que replicaba el recorrido que la señora Ramos había realizado en colectivo, los manifestantes tomaron la avenida Carahuasi y continuaron hacia la avenida Yuto, donde se produjo el fatal incidente entre las 21:30 y 22 horas del día del accidente.

Emilio Velázquez, hijo de la víctima, lideró la protesta sosteniendo una foto de su madre y rodeado por sus hermanos. Durante la marcha, expresó su desesperación diciendo: "Estamos para reclamar justicia. La persona que atropelló a mi madre sigue libre. Queremos que la Justicia actúe rápido y se haga responsable por lo que hizo, dejando una familia destruida".

El grupo de manifestantes llegó a la esquina donde se encontraba la supuesta responsable del atropello, una mujer de 24 años, aunque su identidad no ha sido revelada oficialmente. En este punto, colocaron carteles con la imagen de Damiana y pintaron mensajes como "asesina" y "justicia" en la puerta de la casa de la presunta responsable. Durante la movilización, no se registraron incidentes.

La marcha continuó hacia la Escuela N° 458, donde Damiana descendió del colectivo antes de ser atropellada. En esa intersección, se mencionó que existe una cámara de seguridad del Centro de Monitoreo del 911, que, según fuentes cercanas a la investigación, no estaría funcionando correctamente, lo que representa una dificultad adicional para establecer los hechos ocurridos antes del accidente.

Al llegar a la Seccional 46°, los hijos de Damiana fueron invitados a entrar para ser informados sobre el desarrollo de la investigación. A pesar de que se conocen indicios sobre la involucrada, la falta de evidencias suficientes ha impedido que se emita una orden de detención. Sin embargo, se ha recabado información importante durante la semana de investigación.

Emilio Velázquez destacó la importancia de los testimonios y la necesidad de que la comunidad se sume al reclamo de justicia. "No sé qué más pruebas necesitan. Hay un testigo que vio a mi madre en el barrio 8 de Marzo y está claro que ella no iba en la moto. Necesitamos respuestas". A lo largo de esta semana crucial, la familia y los vecinos siguen unidos en su lucha por la verdad y la justicia.