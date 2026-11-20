El Papa León XIV planteó los grandes postulados de la doctrina social de la Iglesia. Su mensaje es el de un gran pensador, un extraordinario humanista.

Hoy 07:13

Por Daniel A. Sabsay

Para Clarín

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En Estados Unidos se produce la derrota de los republicanos con Donald Trump a la cabeza. El partido demócrata triunfa en estados donde nunca había ganado, o al menos esto no había ocurrido desde hacía muchos años. Cabe destacar, los casos de Texas, Kansas, Georgia, entre otros. Allí el triunfo se da, tanto para las gobernaciones como para el Senado.

Así, los demócratas se imponen tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. A dos años de las elecciones presidenciales y sin que se pueda presentar nuevamente, pues ya ha cumplido con dos mandatos discontinuos, Trump se convierte en un verdadero lam duck (pato rengo).

Este fenómeno, se preanunciaba en Brasil con la derrota de Flavio Bolsonaro y el resonante triunfo de Lula da Silva. Luego, se produce una suerte de réplica en Paraguay, con la caída de Santiago Peña, quien fue removido de su cargo el 6 de noviembre por el Senado paraguayo, por mal desempeño de sus funciones, en medio de una grave crisis financiera y política. Tras su destitución, la fiscalía ordenó su arresto domiciliario e inició una investigación por supuesta lesión de confianza y otros hechos punibles.

Estos acontecimientos repercuten en el exterior y, directamente, también en Argentina. En este marco se produjo la gira latinoamericana del Papa León XIV, con una importante estadía en nuestro país. Planteó los grandes postulados de la doctrina social de la Iglesia, que fue iniciada por León XIII en la célebre encíclica Rerum Novarum («De las cosas nuevas» o «De los cambios políticos»), la trigésima octava encíclica del papa León XIII y la primera encíclica social de la Iglesia católica. Fue publicada el 15 de mayo de 1891 con el título De Conditione Opificum («Sobre la situación de los obreros»). Fue una carta abierta dirigida a todos los obispos y catedráticos.

El mensaje de León XIV es el producto de un gran pensador, un extraordinario humanista. A todos los varios encuentros que tuvieron lugar en Capital Federal y en Córdoba, acudieron multitudes. En el Monumento de los Españoles, cerca de dos millones de personas. El primer encuentro, en el Palacio Libertad, fue organizado por el Gobierno nacional y participaron gobernadores, autoridades del Poder Legislativo y Judicial, y miembros del cuerpo diplomático.

En ese escenario, León XIV pronunció su primer discurso en suelo argentino. Luego fue el turno de Javier Milei, que también dirigió unas palabras a los presentes. Las miradas estuvieron puestas en cada palabra y en cada gesto de ambos líderes en una jornada histórica.

El del Papa marcó el primer contacto público de su visita con las principales autoridades del país, mientras que el del Presidente tuvo un fuerte contenido político. La ceremonia fue transmitida por cadena nacional y duró cerca de una hora.

La visita del Papa al Cottolengo Don Orione fue muy emocionante. En una pequeña ciudad dentro de Claypole fundado por el santo Luis Orione, ocupa 50 hectáreas, tiene 14 edificios y es el hogar de 410 personas con discapacidad. Muchos de sus residentes llegan después de atravesar situaciones de pobreza extrema y vulnerabilidad. Fue inaugurado hace 90 años y en sus terrenos hay consultorios, aulas, espacios de rehabilitación y talleres.

Allí esperaron al Papa alrededor de 400 personas, entre residentes y familiares. En el encuentro privado de unos 40 minutos, Su Santidad recorrió los pabellones y visitó la capilla. Allí, se detuvo para compartir un momento de oración y reflexión con los presentes. Sus palabras fueron lo opuesto del escándalo de la ANDIS que afecta la imagen de Javier Milei y de su hermana Karina, la secretaria general de la Presidencia.

Siempre en la misma línea de pensamiento y acción, el recorrido de León XIX tuvo una particular señal en materia de protección ambiental y de desarrollo sostenible. Recordemos que el desarrollo sostenible implica cómo debemos vivir hoy si queremos un futuro mejor, ocupándose de las necesidades presentes sin comprometer las oportunidades de las generaciones futuras de cumplir con las suyas.

Es una especie de acto de malabarismo. Hay que mantener en el aire tres bolas diferentes a la vez: crecimiento económico, inclusión social y protección del medio ambiente. Si una o dos caen al suelo, se acabó la función. Una economía, por ejemplo, puede crecer con rapidez, pero solo durante un tiempo si la mayoría de la gente continúa siendo pobre y se agotan todos los recursos naturales.

Cuando existe un desarrollo sostenible, todo el mundo tiene acceso a un trabajo digno, una atención sanitaria y una educación de calidad. La utilización de los recursos naturales evita la contaminación y las pérdidas permanentes para el medio ambiente.

Las decisiones de políticas públicas deben garantizar que nadie se quede atrás debido a situaciones de inferioridad o discriminación. Estos temas están contemplados en el artículo 41 de nuestra Constitución nacional (producto de la reforma de 1994) y que hoy se la conoce como la cláusula ambiental de la Ley Fundamental.

En suma, su Santidad en sus intervenciones transmitió una serie de valores que como hemos visto, se vinculan, con la discapacidad, la calidad de vida, el cuidado del planeta, entre otros. Significaron un claro mensaje para nuestro presidente. Ello, en línea con la actitud de León XIV frente a Donald Trump.

Es de esperar lleven a que Milei reflexione y modifique un rumbo que lejos de fortalecerlo está produciendo un importante descenso en la confianza de los argentinos hacia su gestión y hacia el futuro.