“No son muertos, son personas asesinadas. No son cifras, son vidas que tenían un nombre, un rostro, una familia. No son daños colaterales, son niñas y niños. Cuando dejamos de llamar a las cosas por su nombre, cuando aceptamos un lenguaje que esconde el dolor, empezamos a perder nuestra humanidad...”.

Hoy 07:31

Por José Luis Lanao

Para Página 12

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Así arranca el video de Pep Guardiola sobre el genocidio en Gaza. De inmediato, le llovió una catarata de insultos en arameo, lo calificaron de terrorista, y de ser un “mindungui” (un don nadie) por opinar sobre la politizacion del conflicto. Claro. ¿Cómo se atreve un entrenador de fútbol a opinar? Están tan acostumbrados al silencio futbolístico, que entiendo su sorpresa. Si denunciar un genocidio es politización, ¿la “despolitización” nos convierte en cómplices de genocidio? Es en la estupidez donde el ser humano se vuelve imbatible. Lo cierto, es que a menudo resulta difícil distinguir un terrorista de un “combatiente de la libertad”. La definición pende mucho de quien la emite. Una vez que el poder pasa del centenar de muertos, da igual mil que un millón. Ya has entrado en la categoría de estadista, como Netanyahu.

El drama palestino es consumido hoy con la sensibilidad de un parte meteorológico: “Se estima noche calurosa en Jerusalén”. Sabemos que ya pasó. Se curvo de litio. Dicen los expertos que un terremoto, una guerra, o un genocidio no se sostiene mas de siete días en las pantallas. Y eso que matamos bien, y nos dejamos matar mejor. Matamos y morimos al por mayor, sin establecer grandes distinciones morales.

En Palestina todo huele a limpieza étnica. Nuestra memoria, que debería servir, ante la experiencia dramática del Holocausto, para prevenir genocidios, es hoy el obstáculo principal para reconocernos. Creernos nuestra superioridad moral nos hace perder la capacidad para reconocer verdades. Nuestra identidad es tan importante que nos ha inmunizado contra esas otras formas de racismo.

Tal es el vacío de este mundo que ha decidido no nombrar lo que ocurre. Eso basta para destacar el nivel de abdicación del humanismo. En ese vacío, nombrar correctamente se convierte en un acto político en sí mismo. Guardiola lo hizo, y no pasó nada mundo del fútbol. Que se puede. Qué uno se queda mejor, más limpio, más purificado.

Hoy lo que se lleva es el racismo sin raza. Ya no se necesitan argumentos biológicos para excluir a nadie, con las diferencias culturales ya tenemos bastante. No necesitamos expresar que alguien es inferior genéticamente como el racismo clásico, solo añadimos que sus valores, costumbres, y formas de vida son incompatibles con las nuestras. En el reforzamiento de nuestra identidad está el origen de ese racismo, cada vez menos sutil.

Mucha gente desconoce el racismo que sufre el pueblo palestino fuera de sus fronteras, en el exilio, en los asentamientos históricos de terceros países. Los matan en su tierra y los aborrecen fuera de ella. La aporofobia de tus propios hermanos es la banda sonora de nuestro tiempo.

Que miserable es el ser humano cuando se vuelve miserable. Mientras los huesos de esas niñas y niños palestinos sigan hurgando en la herida, la historia seguirá pidiendo ser escuchada. Asombra la capacidad de nuestra especie en fabricar tanto dolor, tanto sufrimiento. Hay días en que uno se levanta odiando a la humanidad y se acuesta queriéndola un poco, solo un poco, de pura pena que da.