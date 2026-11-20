Hannah Einbinder y Gillian Anderson protagonizan "Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma", que inauguró la sección Una Cierta Mirada del Festival de Cannes.

Hoy 07:19

Por Manu Yáñez

Para Fotogramas

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Acostumbrado a la gravedad de los dramas sociales, el público del Festival de Cannes gozó ayer del estreno mundial de una obra inusual, tan festiva como transgresora, un auténtico OFNI (Objeto Fílmico No Identificado) diseñado para reventar los esquemas del cine algorítmico. La película en cuestión responde al ostentoso y literario título de ‘Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma’, pero no estamos ante un sesudo tratado académico sobre la iniciación sexual y la pulsión de muerte –aunque algo de eso hay en el film–, sino ante la obra más ambiciosa de Jane Schoenbrun, la joven prodigio del cine indie de aliento fantástico. Después de convertir Internet en un macabro tablero de juego en ‘We're All Going to the World's Fair’, y de transformar el universo televisivo en un limbo siniestro en ‘El brillo de la televisión’, Schoenbrun reincide en la creación de universos fílmicos llenos de umbrales y compuertas a otros mundos, realidades paralelas que albergan promesas de horror y libertad.

Pero para llegar hasta las grutas más recónditas y esenciales de ‘Adolescencia, sexo…’, primero hay que pasar por la pintoresca premisa del film. La acción arranca cuando una joven cineasta que ha sido contratada para realizar el reboot de una vieja saga de terror slasher–titulada ‘Campamento Miasma’– decide visitar a la actriz protagonista de las películas originales. Hannah Einbinder, de la serie ‘Hacks’, es la encargada de dar vida a la prometedora directora queer, con la que Hollywood espera lavar y capitalizar la imagen de unas películas que arrastran el estigma de la misoginia y la transfobia. Por su parte, Gillian Anderson interpreta a la antigua “reina del grito”, que ha construido una suerte de palacio de la nostalgia en el campamento en el que se rodaron las películas de ‘Campamento Miasma’. El encuentro entre la cineasta y la diva no comienza con buen pie, ya que la directora peca de un exceso de intelectualismo en su acercamiento al cine de género, mientras que la actriz está más interesada en volver a la raíz de la saga; es decir, a la celebración de “la sangre y los fluidos”. Y es justamente sobre esa frontera, entre el ejercicio teórico y la experiencia sensorial, donde se dirime la suerte de la nueva odisea laberíntica y gamberra de Schoenbrun.

Del lado autoconsciente e intertextual, ‘Adolescencia, sexo…’ se presenta como un abigarrado cóctel de referencias, del personaje de Norma Desmond de ‘El crepúsculo de los dioses’ a toda una tradición de películas de terror y comedias populares ambientadas en campamentos de verano, pasando por los trucajes ópticos de Brian De Palma, los excesos hemoglobínicos de Quentin Tarantino y Sam Raimi, y una breve pero enérgica aparición del actor Patrick Fischler, recordado por su relato de un sueño terrorífico en ‘Mulholland Drive’ de David Lynch. Aprovechando su carácter metafílmico, ‘Adolescencia, sexo…’ aprovecha para cargar las tintas contra el convencionalismo y la falta de riesgo de la industria del cine estadounidense. Y, en su anhelo por cuestionarlo todo, la película no pierde la oportunidad de parodiar el propio universo woke: el personaje de Einbinder intenta autoconvencerse de que es feliz en una relación poliamorosa que en realidad no la satisface.

En su afán por convertirse en una obra de culto instantáneo, ‘Adolescencia, sexo…’ corre el peligro de asfixiarse en su propia amalgama de guiños, homenajes y “comentarios” sociales. La parte central de la película se mueve, sin llegar a avanzar, por un conjunto de dispares digresiones. Algunas funcionan, como las repetidas y muy divertidas odas al pollo frito y las golosinas. Otras caen en saco roto, como cuando Schoenbrun recrea la ‘Campamento Miasma” original como si fuese una reescritura homicida de la escena de la borrachera de ‘Malas calles’, en la que Martin Scorsese se atrevió a pegar la cámara, literalmente, al cuerpo de Harvey Keitel. Así, entre triunfos y traspiés, ‘Adolescencia, sexo…’ va haciendo camino hacia su enigmático y sugerente destino final, un territorio en el que las pulsiones sexuales se hermanan con la atracción por la muerte.

‘Adolescencia, sexo…’ llamará la atención de los espectadores nostálgicos de la cultura de videoclub, así como de aquellos agotados de la homogeneidad de una cartelera inofensiva. La convicción con la que Schoenbrun se lanza, con espíritu kamikaze, a ensalzar la fuerza transgresora del cine, sin llegar a caer en el trasnochado espíritu devocional de la vieja cinefilia, es algo que debe ser celebrado. De hecho, a este crítico no se le ocurre un elogio mayor que comparar la conclusión de ‘Adolescencia, sexo…’ con la recta final de la inolvidable ‘Arrebato’ de Iván Zulueta. Con su apego a los dispositivos fílmicos –las bobinas de celuloide, el grano analógico, los reproductores de DVD, los haces de luz que emiten los proyectores–, Schoenbrun construye un imaginario en el que el cine actúa como una fuerza liberadora y a la vez destructiva, un espacio para la culminación de deseos sexuales lésbicos y pulsiones tanáticas. Entregada al delirio, la película acaba invocando los espacios liminares de Lynch, los cuerpos absorbentes de David Cronenberg y la alegoría de Zulueta, que entendía el cine como una máquina vampírica. Con su estructura en espiral, que gira una y otra vez en torno a la ejecución de un crimen y la culminación de un orgasmo, ‘Adolescencia, sexo…’ invita a seguir confiando en el poder subversivo y transfigurador del cine. Amen.

Para amantes del cine de culto instantáneo.