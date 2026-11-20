Desde su lanzamiento en 2009, WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones de mensajería más populares en el mundo. Sin embargo, la seguridad en esta plataforma requiere atención y un solo ajuste puede hacer una gran diferencia.

Hoy 06:12

La categoría de temas varios abarca una amplia gama de tópicos, y hoy nos enfocamos en la seguridad de WhatsApp. Esta aplicación, que cuenta con más de 2 mil millones de usuarios alrededor del mundo, se ha convertido en un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes.

Uno de los ajustes más efectivos que puedes hacer para proteger tu cuenta de WhatsApp es activar la verificación en dos pasos. Este proceso añade una capa extra de seguridad, ya que requiere un código que solo tú conoces al intentar acceder a tu cuenta desde un nuevo dispositivo.

Para activar esta función, simplemente debes ir a Configuración, seleccionar Cuentas y luego Verificación en dos pasos. Allí podrás habilitarla y establecer un PIN de seis dígitos. Este paso es crucial, ya que, según el 2021 Cyber Security Report, el 36% de los usuarios no cuentan con este tipo de protección en sus cuentas de mensajería.

Además de la verificación en dos pasos, es importante que revises la privacidad de tu perfil. Esto incluye quién puede ver tu foto de perfil, tu estado y tu información personal. Configura estas opciones para que solo tus contactos puedan acceder a esa información.

Otro aspecto a tener en cuenta es la seguridad de tus chats. WhatsApp ofrece cifrado de extremo a extremo, lo que significa que solo tú y la persona con la que estás chateando pueden leer los mensajes. Sin embargo, siempre es recomendable estar alerta ante cualquier actividad sospechosa.

Además, no olvides que compartir información sensible en grupos puede ser riesgoso. Asegúrate de que los grupos de los que formas parte sean seguros y que las personas que están allí sean de confianza. Al mantener un control sobre tus interacciones, reduces el riesgo de que tu información se filtre.

Por último, mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad que WhatsApp implementa. La compañía suele lanzar nuevas características y mejoras para proteger a sus usuarios, y estar al tanto de estas novedades puede ayudarte a mantener tu cuenta segura.