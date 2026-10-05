Dakota Johnson sorprendió con una impresionante producción fotográfica para Saturday Night Live

La actriz protagonizó una serie de retratos para el histórico programa estadounidense con llamativos tocados, vestidos negros, velo y unas enormes orejas de conejo, en la previa de su regreso como conductora.

Hoy 08:05

Dakota Johnson volvió a convertirse en una de las figuras más comentadas de Saturday Night Live, pero esta vez no solo por su participación en el programa. La actriz protagonizó una llamativa producción fotográfica de estética teatral y sofisticada que acompañó su regreso al histórico ciclo de NBC.

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Las imágenes fueron realizadas por Mary Ellen Matthews, fotógrafa que trabaja desde hace décadas con Saturday Night Live y que convirtió los retratos promocionales de sus conductores y músicos invitados en una parte característica de la identidad visual del programa.

En una de las fotografías, Johnson aparece con un enorme tocado dorado en forma de sol, combinado con un vestido negro. En otra luce un vestido de terciopelo con grandes moños y un velo corto, en una imagen que remite al glamour de otras épocas.

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Pero una de las fotografías más llamativas muestra a la actriz con un conjunto negro, guantes largos y unas enormes orejas de conejo, frente al paisaje urbano de Nueva York. La producción combina elegancia, humor y elementos deliberadamente extravagantes.

Una noche especial para la actriz

Johnson condujo Saturday Night Live por tercera vez el 3 de octubre, coincidiendo además con su cumpleaños número 37.

Durante su monólogo hizo referencias humorísticas a Chris Martin y Role Model, dos músicos vinculados a su vida sentimental. La gran sorpresa de la noche fue la aparición de Taylor Swift, quien ingresó inesperadamente al escenario y fue presentada por Johnson como su “terapeuta”.

Swift también volvió a aparecer al final del programa con una torta de cumpleaños para Johnson, cerrando una noche marcada por el humor, las referencias personales y una producción fotográfica especialmente llamativa.