Samara Weaving deslumbró en París con un llamativo look

La actriz asistió al desfile de Valentino durante la Semana de la Moda de París y se destacó con un conjunto azul y marrón en una de las apariciones públicas que más repercusión generó en las últimas horas.

Hoy 08:05

Samara Weaving fue una de las celebridades que dijeron presente en el desfile de Valentino Primavera/Verano 2027, realizado este domingo en París, y sus fotografías rápidamente comenzaron a circular entre los medios especializados en celebridades y moda.

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La actriz de Ready or Not eligió para la ocasión un top azul cobalto de Valentino, combinado con un pantalón marrón chocolate de pierna ancha, un cinturón negro y una pequeña cartera negra con detalles metálicos. Completó el conjunto con zapatos de color fucsia y llevó su cabello rubio suelto, con ondas suaves.

El contraste entre el azul intenso de la parte superior y los tonos marrones del pantalón convirtió al vestuario en uno de los looks más llamativos de la jornada. Weaving también posó para los fotógrafos durante el evento y compartió la primera fila con figuras como Naomi Watts, Colman Domingo, Alexander Skarsgård y Zoey Deutch.

Una presentación en una biblioteca de París

El desfile de Valentino, dirigido por Alessandro Michele, tuvo como escenario la histórica Bibliothèque Sainte-Geneviève, donde se presentó la colección denominada Antibiblioteca. La propuesta tomó como punto de partida el concepto de los libros que todavía no fueron leídos y su potencial como fuente de conocimiento.

Michele pidió además a los invitados que llevaran un libro personal al desfile. La iniciativa estuvo inspirada en el concepto de “antibiblioteca” desarrollado por el ensayista Nassim Nicholas Taleb y en la célebre biblioteca de Umberto Eco.

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La aparición de Weaving también llamó particularmente la atención por su reciente incorporación al universo de Marvel, donde interpretará a Emma Frost en la nueva película de X-Men. Su presencia en París volvió a despertar comentarios de los fanáticos sobre el personaje, aunque las imágenes del desfile corresponden exclusivamente a su actividad durante la Semana de la Moda.

La actriz atraviesa además un período de gran exposición profesional después de regresar como protagonista de Ready or Not 2: Here I Come, estrenada este año, y de participar en otros proyectos cinematográficos.