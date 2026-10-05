Se confirmó la lesión de Alan Velasco: cuánto tiempo estará afuera de Boca

El Vasco Arruabarrena deberá buscarle reemplazante al volante para una etapa decisiva de la temporada.

Hoy 12:00

Boca recibió una mala noticia en el regreso a los entrenamientos. Alan Velasco sufrió un desgarro en el aductor de la pierna izquierda y tendrá una recuperación que lo mantendrá alejado de las canchas durante varios partidos.

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El mediocampista había sido reemplazado durante el triunfo 3-0 ante Unión y este lunes, en la vuelta del plantel al trabajo, se confirmó la gravedad de la lesión.

La recuperación le demandará varias semanas, por lo que Velasco se perderá al menos tres encuentros: ante Instituto, el viernes 9; frente a Vasco da Gama, el martes 13, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana; y contra Talleres, el sábado 17.

Además, su presencia en la revancha ante el conjunto brasileño, prevista para el martes 20, aparece como una incógnita. Si bien podría llegar con los plazos de recuperación, dependerá de cómo evolucione durante los próximos días.

Una baja importante para Arruabarrena

La lesión llega en un momento en el que Velasco había conseguido consolidarse dentro del equipo de Rodolfo Arruabarrena.

El mediocampista había recuperado protagonismo, se había ganado un lugar entre los titulares y se había convertido en una pieza importante del funcionamiento del equipo. Ahora, el entrenador deberá modificar su estructura para afrontar una seguidilla determinante.

A la baja de Velasco se suma la de Tomás Belmonte, quien fue operado de los meniscos la semana pasada y también estará fuera de competencia.

Con una seguidilla de partidos por el Torneo Clausura y la serie internacional ante Vasco da Gama, Boca tendrá que administrar cargas y repartir minutos para afrontar el tramo decisivo de la temporada.

Palacios o Villa, las alternativas

Ante la ausencia de Velasco, Arruabarrena deberá definir quién ocupará su lugar.

Carlos Palacios y Sebastián Villa aparecen como las principales alternativas. El chileno podría aportar mayor asociación por el centro del campo, mientras que el colombiano representa una opción de mayor desequilibrio por las bandas.

La decisión será importante para un Boca que llega con confianza a la recta decisiva, pero que ahora deberá afrontar una ausencia que reduce las variantes disponibles.

Por lo pronto, Velasco comenzará su recuperación con el objetivo de volver cuanto antes y ponerse nuevamente a disposición del entrenador.