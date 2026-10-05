Mario Gómez, tras la derrota de Güemes: “Los muchachos dan todo, pero no alcanza”

El entrenador del Gaucho analizó la caída por 1-0 ante Colegiales y se refirió al difícil momento que atraviesa el equipo en la Primera Nacional. Reconoció problemas para convertir y también una pérdida de solidez defensiva.

05/10/2026

Tras la derrota por 1-0 ante Colegiales, el entrenador de Güemes, Mario Gómez, hizo un balance del partido y habló del duro contexto que atraviesa el conjunto santiagueño en la Primera Nacional.

“Nos cuesta convertir las situaciones de gol. Habíamos hecho un buen primer tiempo, pero cuando no convertís después se complica porque te convierten. Los muchachos dan todo, pero no alcanza”, expresó el técnico.

Gómez también se refirió a la presencia de futbolistas jóvenes en el equipo y al escenario complejo que deben afrontar.

“Hay chicos jóvenes y cumplieron bien, pero son situaciones difíciles en las que toca jugar”, señaló.

El entrenador reconoció además que el equipo perdió parte de la solidez que había mostrado anteriormente, especialmente en el aspecto defensivo.

“Hemos perdido la consistencia que teníamos de mitad de cancha para atrás, perdimos jugadores importantes. No somos duros atrás y tampoco convertimos, y por eso perdimos lo que perdimos”, sostuvo.

Por último, Gómez volvió a destacar el compromiso del plantel, pese a los resultados adversos.

“Son situaciones difíciles para el jugador. Se esfuerzan y después no se da. Por eso uno resalta las ganas que ponen siempre”, cerró.

La derrota ante Colegiales volvió a profundizar el complicado presente de Güemes, que continúa buscando respuestas en un tramo decisivo de la temporada.