Milei volverá a viajar a Estados Unidos y coincidirá con Eduardo Bolsonaro antes del balotaje en Brasil

El Presidente participará el 14 de octubre de la Official Hispanic Heritage Gala en Washington, donde también estará Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio Bolsonaro.

Hoy 08:11

El presidente Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos la próxima semana para participar de la Official Hispanic Heritage Gala, que se realizará el miércoles 14 de octubre en el Andrew W. Mellon Auditorium de Washington.

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El mandatario fue invitado a participar del encuentro, que reunirá a funcionarios, dirigentes, empresarios y referentes de la comunidad hispana. La actividad se desarrollará en el marco del Mes de la Herencia Hispana.

La presencia de Milei tendrá además un fuerte componente político regional, ya que en la gala también estará Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio Bolsonaro, quien disputará el balotaje presidencial brasileño frente a Luiz Inácio Lula da Silva el próximo 25 de octubre.

De esta manera, ambos coincidirán en Washington 11 días antes de la segunda vuelta en Brasil, en un contexto en el que Milei ya expresó públicamente su respaldo a Flávio Bolsonaro tras la primera vuelta electoral.

Según la información difundida por la organización, la gala tendrá lugar en uno de los espacios institucionales más reconocidos de Washington y será de acceso únicamente por invitación.

El viaje marcará además una nueva escala de Milei en Estados Unidos, apenas semanas después de su última presentación en Nueva York, en el marco de una agenda internacional que el Gobierno viene profundizando durante los últimos meses.