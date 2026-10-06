“No hay que saber de economía, es sentido común”: Caputo defendió el respaldo de Estados Unidos a la Argentina

El ministro de Economía sostuvo que Washington mantendrá su apoyo financiero a la Argentina por la relación estratégica construida con el gobierno de Javier Milei.

Hoy 10:09

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que Estados Unidos mantendrá su apoyo a la Argentina y sostuvo que la continuidad de ese respaldo responde al vínculo político y estratégico construido por el gobierno de Javier Milei.

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“No hay que saber de mercados o de economía, hay que tener un poquito de sentido común”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda al referirse al respaldo del Tesoro estadounidense.

Caputo planteó que, luego del apoyo recibido por la administración libertaria y del alineamiento alcanzado con Washington, no espera un cambio de postura por parte de Estados Unidos.

“Si vos tenés un país que te ayudó en una elección de medio término y vos ahora pensás que en una presidencial, después de todo lo que le dio Milei a Estados Unidos con relación a esta región que la tiñó de azul, ¿ahora te van a soltar la mano?”, expresó.

En ese sentido, el ministro dio por descontado que el Gobierno contará con el respaldo estadounidense ante una eventual situación de tensión financiera durante el año electoral.

Caputo también vinculó esa relación con el papel que, según su mirada, tuvo Javier Milei en el escenario político regional, y destacó el nivel de confianza alcanzado por la Argentina con la administración norteamericana.

También habló del swap con China

Durante la entrevista, el funcionario mencionó además otra herramienta financiera con la que cuenta el país: el swap con China.

“Con el swap con China pasa lo mismo, es una parte que es de libre disponibilidad y que en consecuencia podría usarse”, señaló.

Caputo remarcó que este tipo de respaldo es consecuencia, según sostuvo, de la confianza generada por la gestión económica.

“Entiendo que a alguno le parezca raro, pero esto sucede cuando hacés las cosas bien y ganás este nivel de confianza”, afirmó.

Finalmente, recordó el respaldo financiero estadounidense como una señal de ese vínculo y expresó: “Pensar que el Tesoro americano iba a estar comprando pesos nadie hubiera dicho que era posible y se logró”.