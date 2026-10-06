Los emotivos videos de la FIFA y AFA para despedir a Messi de la Selección Argentina

A horas del amistoso ante Benín, los máximos organismos del fútbol mundial y argentino repasaron la trayectoria del capitán de la Albiceleste, desde sus primeros pasos hasta los títulos que marcaron una era.

Hoy 12:08

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina ya comenzó a vivirse con emoción. A pocas horas del amistoso ante Benín, la FIFA y la AFA publicaron sendos videos para homenajear al capitán y repasar algunos de los momentos más importantes de su histórica trayectoria con la camiseta celeste y blanca.

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El partido de este martes, desde las 20 en el estadio Monumental, marcará la última presentación de Messi con la Selección después de más de dos décadas defendiendo los colores argentinos.

La FIFA compartió un material audiovisual que recorre diferentes etapas de la relación entre el rosarino y la Albiceleste, desde sus primeros pasos en las selecciones juveniles hasta las grandes conquistas que protagonizó como capitán.

Messi llegará a su último encuentro con 207 partidos y 125 goles con la Selección Mayor. En ese recorrido consiguió la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar y la Copa América 2024.

De las frustraciones a una era dorada

La historia de Messi con Argentina comenzó en las selecciones juveniles y tuvo uno de sus primeros grandes capítulos en el Mundial Sub 20 de 2005, torneo en el que fue una de las grandes figuras.

Ese mismo año llegó su debut con la Selección Mayor y comenzó un recorrido que atravesó Mundiales, Copas América, finales perdidas y momentos de enorme frustración.

La historia cambió definitivamente a partir de 2021, cuando Messi levantó su primer gran título con la Mayor al conquistar la Copa América en Brasil.

Un año después llegó la Finalissima ante Italia y, finalmente, el momento más esperado: la consagración en el Mundial de Qatar 2022.

La generación dorada volvió a celebrar en 2024, con la conquista de una nueva Copa América.

Messi también disputó este año su último Mundial. Argentina llegó hasta la final de la Copa del Mundo 2026, donde perdió 1-0 ante España en el tiempo suplementario. El capitán terminó aquella competencia con ocho goles y cuatro asistencias.

Después del torneo, el rosarino anunció el 31 de agosto su decisión de retirarse de la Selección. Sin embargo, todavía quedaba una última función frente al público argentino.

“Gracias, Leo”: el homenaje de la AFA

La Asociación del Fútbol Argentino también publicó un emotivo video en la previa del partido ante Benín.

En este caso, el material tiene como protagonista al escudo de la Selección Argentina, que funciona como una especie de narrador para recorrer los distintos momentos de la carrera de Messi con la camiseta celeste y blanca.

Las imágenes repasan sus primeros pasos, los momentos de frustración y los títulos que transformaron definitivamente su historia con la Albiceleste.

La AFA acompañó el video con un mensaje dedicado especialmente al capitán:

“Gracias, Leo. Gracias por hacernos mejores a todos. Tu legado será eterno, capitán”.

El Monumental prepara la última función

Este martes, el Monumental será el escenario de la despedida de Messi ante los hinchas argentinos.

La Selección enfrentará a Benín desde las 20, en un partido que quedará en segundo plano frente al significado que tendrá para el capitán y para todos los fanáticos.

La jornada contará con diferentes espectáculos y homenajes. Después del encuentro, Messi recibirá una plaqueta y una camiseta especial por su trayectoria, mientras que también está previsto un video emotivo dentro del estadio.

Además, estarán presentes algunos de los futbolistas que compartieron buena parte de su historia con la Selección. Entre ellos estará Ángel Di María, quien cerró su etapa internacional después de la Copa América 2024.

La FIFA y la AFA ya dieron el primer paso para despedirlo. Ahora será el turno del Monumental, que se prepara para la última función del 10 con la camiseta argentina.