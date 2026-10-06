Bombazo en el tenis: Sinner se baja por lo que resta de 2026 y Zverev quedará como número 1

El italiano anunció que deberá someterse a un tratamiento en una de sus rodillas y confirmó que no volverá a competir hasta 2027.

Hoy 00:23

El mundo del tenis recibió una noticia inesperada: Jannik Sinner, actual número 1 del ranking mundial, anunció que no volverá a competir durante lo que resta de 2026 debido a una lesión en una de sus rodillas.

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El italiano confirmó que deberá someterse a un tratamiento y puso punto final anticipado a su temporada. De esta manera, su ausencia provocará un cambio en la cima del ranking y Alexander Zverev se encamina a convertirse en el nuevo número 1 del mundo.

“Junto a los doctores hemos decidido que necesito un tratamiento para mi rodilla, lo que significa que la temporada 2026 ha terminado oficialmente para mí”, comunicó Sinner.

El italiano disputó su último torneo a mediados de julio, cuando se consagró campeón de Wimbledon. Ahora deberá afrontar una recuperación que podría mantenerlo más de cinco meses alejado de las canchas, en caso de regresar para el comienzo de la temporada 2027.

Sinner priorizó su carrera a largo plazo

El número 1 del mundo reconoció que se trata de una situación difícil después de una temporada que le dejó grandes resultados.

“Los últimos años, especialmente el final en Turín, me dieron muchos momentos hermosos y emociones, por lo que este año será diferente. Pero en este momento necesito pensar acerca de mi carrera a largo plazo”, expresó.

Sinner también aseguró que trabajará para regresar en las mejores condiciones: “Haré todo lo posible para volver al 100%. Les agradezco por el apoyo y espero verlos muy, muy pronto en la cancha de nuevo”.

Zverev, a un paso de la cima

La baja de Sinner tendrá consecuencias directas en el ranking mundial. Alexander Zverev aparece como el principal candidato a ocupar el primer lugar y tiene prácticamente asegurado terminar la temporada en la cima.

La única combinación que podría impedirlo, según el escenario planteado, es que el alemán no sume más puntos y que Carlos Alcaraz tenga una actuación extraordinaria en el tramo final del calendario, incluyendo los Masters de Shanghái y París y el ATP Finals de Turín.

De esta manera, el tenis tendrá un nuevo número 1 después de la salida anticipada de Sinner.

Los números de Sinner en 2026

El italiano tuvo una temporada de enorme nivel antes de su lesión. Disputó nueve torneos y ganó seis, entre ellos Wimbledon y los Masters de Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma.

Además, perdió solamente tres partidos durante el año: ante Novak Djokovic en las semifinales del Abierto de Australia, frente al checo Jakub Mensik en los cuartos de final del ATP 500 de Doha y contra el argentino Juan Manuel Cerúndolo en la segunda ronda de Roland Garros.

Ahora, el circuito deberá continuar sin su principal protagonista durante los últimos meses del año, mientras Zverev se prepara para asumir el liderazgo del ranking mundial.