Secuestraron más de 1.600 kilos de hojas de coca valuados en $242 millones en Santiago del Estero

Un camión que había partido desde Salta y tenía como destino Buenos Aires fue interceptado durante un operativo conjunto de Gendarmería y Aduana. La mercadería quedó secuestrada mientras avanza la investigación.

06/10/2026

Un importante operativo contra el contrabando permitió secuestrar 1.635,271 kilos de hojas de coca, valuados en aproximadamente $242 millones, durante un procedimiento realizado el lunes 5 de octubre en Santiago del Estero.

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El procedimiento fue llevado adelante de manera conjunta por efectivos de Gendarmería Nacional y personal de la Aduana de Santiago del Estero (ARCA).

La investigación comenzó a partir de tareas de control y fiscalización sobre vehículos de transporte realizadas por efectivos de la Sección Quimilí de Gendarmería Nacional.

Durante uno de esos controles, los uniformados inspeccionaron un camión de carga que había partido desde Salta y tenía como destino la provincia de Buenos Aires. En ese momento detectaron indicios que hacían presumir la presencia de hojas de coca en el vehículo.

Con autorización judicial, el rodado fue trasladado hasta las instalaciones de la Aduana de Santiago del Estero, donde se dispuso una revisión más exhaustiva de la carga.

Para el procedimiento se utilizó un camión escáner y también intervino un binomio integrado por guía y perro perteneciente a la División Aduanera.

Al abrir los bultos transportados, los agentes confirmaron que contenían una importante cantidad de hojas de coca en estado natural.

Finalmente, se contabilizaron 1.635,271 kilogramos, con una valuación estimada de $242 millones.

El operativo tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 92, a la altura del INTI, en la localidad de Quimilí, departamento Moreno, donde se desarrollaban las tareas de control.

La mercadería quedó secuestrada en dependencias de la Aduana de Santiago del Estero y las autoridades continúan con las actuaciones para establecer el origen de la carga y las circunstancias en las que era trasladada.