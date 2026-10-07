Milei volvió a llamar “ladrón” a Lula y reavivó la tensión con Brasil

El Presidente argentino compartió una publicación del Instituto Cato en la que se cuestiona al mandatario brasileño por la corrupción y escribió “LULA LADRÓN” sobre la imagen. El mensaje apareció a pocos días del balotaje presidencial en Brasil.

07/10/2026

El presidente Javier Milei volvió a lanzar un duro ataque contra su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a través de sus redes sociales. Este miércoles compartió una publicación del Instituto Cato y escribió en mayúsculas “LULA LADRÓN” sobre una fotografía del mandatario brasileño.

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La imagen difundida por Milei correspondía a una publicación del Instituto Cato, un centro de estudios liberal con sede en Estados Unidos. Debajo de una fotografía de Lula aparecía una declaración de Ian Vásquez, vicepresidente de Estudios Internacionales de esa organización, quien vinculó el rechazo al mandatario brasileño y a su partido con los cuestionamientos por corrupción.

El nuevo mensaje se produce luego de que Milei ya hubiera utilizado el mismo calificativo contra Lula durante su paso por San Pablo, en un episodio que generó una fuerte tensión diplomática entre Argentina y Brasil.

El enfrentamiento entre ambos mandatarios se da ahora en plena campaña electoral brasileña. En la primera vuelta del 4 de octubre, el senador Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos, mientras que Lula alcanzó el 45,16%. Como ninguno logró superar el 50%, ambos competirán en el balotaje del 25 de octubre.

Milei había expresado públicamente su respaldo a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, durante la campaña y volvió a manifestarse a favor de su candidatura después de los resultados de la primera vuelta.

El nuevo cruce con Lula suma otro capítulo a una relación bilateral que quedó tensionada luego de las declaraciones del mandatario argentino en Brasil. Aquel episodio derivó en reclamos diplomáticos y en un deterioro de los vínculos entre ambos gobiernos.