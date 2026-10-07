Choque múltiple en Av. Asunción genera caos vehicular en Salta

Un accidente múltiple en Av. Asunción de Salta dejó varios vehículos dañados y requirió la intervención de servicios de emergencia.

07/10/2026

La mañana de este miércoles, un accidente múltiple en Av. Asunción en la ciudad de Salta generó un gran revuelo, involucrando al menos a cinco vehículos, entre ellos una motocicleta. El incidente ocurrió en el ingreso a B° Autódromo, donde un camión que aparentemente se cruzó de carril provocó una colisión significativa. Según las primeras informaciones, el camión impactó a otros vehículos que esperaban en un semáforo, ocasionando graves daños a los rodados afectados.

El comisario Darío Guzmán de la Policía de Salta, quien se encuentra en el lugar, indicó que las autoridades están trabajando para determinar las circunstancias del accidente. “El camión ingresando a la ciudad de Salta se cruzó de carril, desconocemos las causas, y terminó impactando a tres vehículos y una moto que esperaban en el semáforo”, declaró Guzmán a Multivisión Federal.

Los equipos de emergencia, incluidos el personal de Tránsito, la Policía y las ambulancias del SAMEC, fueron rápidamente al lugar del accidente para atender a los involucrados. Afortunadamente, no se reportaron heridos de gravedad. Algunos de los participantes en el choque presentaron lesiones menores, principalmente óseas.

En relación a los ocupantes del camión, se destacó que uno de ellos, que viajaba en el lado del acompañante, quedó atrapado en los escombros tras el impacto. Los Bomberos de la Policía y voluntarios trabajaron arduamente para liberar a esta persona, un proceso que tomó aproximadamente 10 a 15 minutos.

Guzmán también mencionó que no se encontraron marcas de freno en los vehículos, lo que sugiere que probablemente el camión no intentó detenerse antes del impacto. Este dato es crucial para la investigación que lleva a cabo el personal de Criminalística, que ya se encuentra en la escena analizando las evidencias.

A medida que avanzan las indagaciones, se espera que las autoridades puedan esclarecer no solo las causas del accidente, sino también las responsabilidades correspondientes. La comunidad de Salta permanece atenta a los resultados de esta investigación, que impacta no solo a los involucrados, sino a la seguridad vial de la región.