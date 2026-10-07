Racing, a la espera de recuperar soldados para recibir a Belgrano

La Academia buscará aprovechar el envión del último triunfo para seguir escalando posiciones.

07/10/2026

Racing ya trabaja con la mira puesta en el partido del próximo domingo frente a Belgrano, que se disputará desde las 19.15 en Avellaneda, por una nueva fecha del Torneo Clausura.

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El conjunto dirigido por Sebastián Romero llega entonado después de la victoria por 2-1 ante Estudiantes de Río Cuarto y buscará volver a sumar de a tres para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.

En la práctica de este miércoles, el entrenador no realizó un ensayo formal de fútbol, aunque la intención sería mantener la base del equipo que consiguió los tres puntos en Córdoba.

La principal atención está puesta en la recuperación de Matías Zaracho y Juan Barinaga, quienes trabajaron de manera diferenciada y serán exigidos en el próximo entrenamiento.

El cuerpo técnico evaluará cómo responden físicamente y, en caso de mostrar una buena evolución, ambos podrían formar parte de la lista de convocados para enfrentar al Pirata.

Zaracho viene recuperándose de una distensión en el aductor derecho que sufrió durante la eliminación ante Boca por la Copa Argentina. Aunque su presencia desde el inicio aparece como poco probable, podría convertirse en una alternativa desde el banco de suplentes.

Por su parte, Barinaga dejó atrás gran parte de la recuperación de un desgarro en el recto anterior derecho que lo mantuvo alejado de las canchas durante las últimas semanas.

De todos modos, Ezequiel Cannavo se mantiene como una de las principales opciones para ocupar el lateral derecho, por lo que el ex Boca tendría más posibilidades de reaparecer como alternativa que como titular.

Con este panorama, Romero espera recuperar variantes en un tramo importante del campeonato, mientras Racing buscará aprovechar el envión del último triunfo para seguir escalando posiciones.