¿Se viene el cambio? Emitieron una alerta amarilla por fuertes tormentas para Santiago del Estero

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia para Capital y otros ocho departamentos. Para esta noche se prevén tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitación de hasta el 70% y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

07/10/2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para distintos sectores de Santiago del Estero, ante la posibilidad de fenómenos de variada intensidad durante las próximas horas.

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La advertencia alcanza a los departamentos Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín y Silípica.

De acuerdo con el organismo nacional, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas.

Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 milímetros, aunque esas marcas podrían ser superadas de manera puntual.

Tormentas fuertes durante la noche

Según el pronóstico actualizado del SMN para la ciudad de Santiago del Estero, este miércoles se registró una máxima cercana a los 31°C, mientras que hacia la noche se espera un marcado cambio en las condiciones.

El organismo anticipa tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%. La temperatura rondaría los 25°C.

También se prevé viento del sector sur de entre 23 y 31 km/h, acompañado por ráfagas de entre 42 y 50 km/h, lo que favorecerá el ingreso de aire más fresco.

Durante la noche de este miércoles, la capital santiagueña registraba 30,7°C, con una sensación térmica de 33,1°C, cielo mayormente nublado, 55% de humedad y viento del sudeste a 6 km/h.

Fuerte descenso de temperatura hacia el fin de semana

El cambio de tiempo también traerá un importante descenso de las temperaturas en los próximos días. Para este jueves, el SMN anticipa una mínima de 19°C y una máxima de 23°C.

El viernes será todavía más fresco, con registros de entre 15°C y 20°C, mientras que el sábado la mínima podría caer hasta los 13°C y la máxima alcanzaría apenas los 21°C.

Hacia el domingo se espera una recuperación moderada, con 16°C de mínima y 24°C de máxima. Para el lunes se anuncian entre 16°C y 23°C, y el martes tendría valores de entre 17°C y 22°C.

De esta manera, tras una jornada marcada por temperaturas superiores a los 30 grados, Santiago del Estero se prepara para la llegada de tormentas fuertes, ráfagas y un marcado descenso térmico que se extenderá durante los próximos días.