Crítica de "El árbol muy muy lejano"

Andrew Garfield y Claire Foy encabezan el reparto de una cinta fantástica dirigida por Ben Gregor.

Hoy 07:27

Por Roger Salvans

Para Fotogramas

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Pocas escritoras marcaron tanto la infancia de varias generaciones como Enid Blyton. Los niños que devoraron los relatos de 'Los cinco', 'Los siete secretos' y, muchos menos, 'El árbol mágico' en los años 60 o 70 hoy, con suerte, peinan canas. En 2026, llevar esas novelas al cine supone una aventura nada menor: recordar a los más pequeños que, más allá de las pantallas y los 'scrolls' infinitos, sigue existiendo un país llamado imaginación. Lástima que el director Ben Gregor y el guionista Simon Farnaby (responsable de 'Wonka' y de 'Paddington 2'), confundan candidez con almíbar.

El espectador encontrará los mismos tonos pastel, el humor blanco, los personajes extravagantes y un optimismo a prueba de cinismos, pero no el equilibrio entre ingenuidad, emoción e ingenio. El desfile de criaturas y reinos imposibles acaba resultando mecánico, como ir tachando casillas de una lista de maravillas. Su reivindicación de la fantasía analógica merece el aplauso, ojalá muchos niños salgan del cine con ganas de abrir un libro. Pero para alcanzar la magia hay que confiar un poco más en el público… y menos en el azúcar.

Para espectadores con déficit de aventuras edulcoradas.