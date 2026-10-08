Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores serán acusados de presuntas torturas a estadounidenses

Los fiscales de Nueva York prevén acusarlos por torturas aplicadas en cárceles venezolanas. El nuevo expediente se sumará a los cargos vigentes por conspiración para importar cocaína, narcoterrorismo y posesión de armas destructoras.

Hoy 08:09

El depuesto líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, podrían enfrentar nuevos cargos por presuntas torturas a estadounidenses en Venezuela, según avanzó este miércoles en exclusiva la cadena CNN.

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Según CNN, que cita varias personas familiarizadas con la investigación, se espera que Maduro y Flores sean acusados por los fiscales de Nueva York de torturar a ciudadanos de Estados Unidos que estuvieron en cárceles venezolanas.

Los nuevos cargos se sumarían a los de conspiración para importar cocaína a EE.UU. y posesión y conspiración para poseer armas destructoras que ya enfrentan ambos en su caso en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. Además, Maduro está acusado por narcoterrorismo.

Fuentes cercanas a la investigación explicaron a la cadena que la nueva acusación podría basarse en la detención ilegal, según el Gobierno de Estados Unidos, de más de una docena de estadounidenses en cárceles venezolanas mientras Maduro ocupaba el poder.

Matthew Heath y Osman Khan, liberados en un intercambio de prisioneros en octubre de 2022, alegaron en una demanda que fueron sometidos a tortura con agua, electrocución, amenazas de agresión sexual, uso de drogas psicotrópicas y periodos de aislamiento. Heath, veterano de la Infantería de Marina de EE.UU., intentó suicidarse mientras estaba detenido.

Los “CITGO 6”, un grupo de seis ejecutivos petroleros estadounidenses que fueron atraídos a Venezuela en 2017 y detenidos durante casi cinco años, también afirman haber sido sometidos a condiciones brutales durante su detención en Venezuela. Tomeu Vadell , Alirio José Zambrano y José Luis Zambrano declararon haber sido torturados mientras estaban encarcelados.

Todos ellos habían estado detenidos en la tristemente célebre Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), que era "responsable de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas de opositores políticos y sus familiares", según un informe de las Naciones Unidas.

Una de las fuentes señaló que esta imputación se podría extender también a otras personas, también acusadas de torturar a ciudadanos estadounidenses.

El anuncio de los nuevos cargos se podría hacer público este mismo jueves, agrega la cadena. Ese día, el juez a cargo del caso, Alvin Hellerstein, tiene previsto celebrar una audiencia por la solicitud de arresto domiciliario presentada por Flores.

Sus abogados alegan que la exprimera dama de Venezuela sufre un delicado y progresivo deterioro de su salud cardíaca, agravado durante sus meses en prisión, donde comparte unidad con más de 40 reclusas en un entorno que consideran contraproducente para cualquier recuperación médica.

Maduro y Flores se encuentran arrestados en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn donde fueron trasladados el pasado mes de enero tras ser detenidos por las fuerzas estadounidenses en el palacio presidencial en Caracas.

Ambos se han declarado no culpables de todos los cargos que pesan contra ellos.