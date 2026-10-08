Mia Goth pidió la tenencia de su hija en medio de su divorcio de Shia LaBeouf

La actriz solicitó ante la Justicia de Los Ángeles la tenencia legal y física principal de la hija que tiene con el actor, mientras avanza el proceso de divorcio de la pareja.

Hoy 08:36

La actriz británica Mia Goth pidió la tenencia legal y física principal de su hija Isabel, de cuatro años, en el marco del proceso de divorcio que inició contra Shia LaBeouf.

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Goth presentó la demanda el martes 6 de octubre ante un tribunal del condado de Los Ángeles. En la documentación judicial indicó que la pareja se encuentra separada desde julio de 2025 y señaló “diferencias irreconciliables” como motivo de la ruptura.

Además de solicitar la tenencia principal de la niña, la actriz planteó que LaBeouf mantenga derechos de visita. También pidió que ninguno de los dos reciba una cuota alimentaria conyugal.

La presentación vuelve a poner el foco sobre la relación entre Goth y LaBeouf, que comenzó en 2012 cuando ambos trabajaban en Nymphomaniac: Vol. II. Se casaron en 2016 y, después de una separación y un período de distanciamiento, retomaron su relación. En 2022 nació su hija Isabel.

Una relación marcada por conflictos

El pedido de tenencia se conoce en un contexto particularmente complejo para LaBeouf. El actor atravesó este año un proceso judicial en Nueva Orleans luego de una pelea durante los festejos de Mardi Gras. En junio se declaró culpable de tres cargos de agresión simple y recibió una condena de libertad condicional.

Mia Goth

Goth, por su parte, continúa desarrollando su carrera cinematográfica. La actriz fue una de las figuras de la trilogía de terror integrada por X, Pearl y MaXXXine, y también formó parte del elenco de The Odyssey.

La disputa por la tenencia de Isabel será ahora uno de los principales puntos a resolver en el proceso de divorcio, mientras ambos actores avanzan por separado en sus carreras profesionales.