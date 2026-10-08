Sydney Sweeney descubrió que es pariente lejana de Marilyn Monroe

Un estudio genealógico de MyHeritage estableció que la actriz estadounidense y la legendaria estrella de Hollywood comparten un antepasado del siglo XVII.

Hoy 08:54

Sydney Sweeney es pariente lejana de Marilyn Monroe, según un estudio genealógico realizado por la plataforma MyHeritage que reconstruyó los árboles familiares de ambas actrices.

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La investigación determinó que Sweeney y Monroe son primas novenas una vez removidas, ya que comparten un antepasado en común que vivió durante el siglo XVII.

El hallazgo suma un vínculo inesperado entre dos generaciones muy diferentes de Hollywood. Monroe, nacida en 1926 y fallecida en 1962, se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la historia del cine y en un símbolo de la cultura popular estadounidense.

Sweeney, de 28 años, es actualmente una de las actrices jóvenes más reconocidas de Hollywood, con trabajos en producciones como Euphoria, The White Lotus, Anyone But You y Immaculate.

Un vínculo que atraviesa los siglos

Según la investigación, la conexión familiar se remonta a Mary Sullivan, una antepasada de la familia de Monroe que habría vivido en el siglo XVII. A partir de los registros genealógicos disponibles, los investigadores pudieron establecer el vínculo con la línea familiar de Sweeney.

El descubrimiento resulta especialmente llamativo por el contraste entre ambas trayectorias: mientras Monroe se convirtió en uno de los grandes íconos del Hollywood clásico, Sweeney representa a una nueva generación de estrellas que construyeron su carrera en cine, televisión y plataformas de streaming.

La relación familiar, de todos modos, es muy lejana y no implica que ambas actrices hayan tenido contacto o una relación familiar directa. Se trata de un vínculo genealógico establecido a partir de un antepasado común.

Para Sweeney, el dato agrega un curioso capítulo a una carrera que en los últimos años la llevó a convertirse en una de las figuras jóvenes más buscadas por la industria cinematográfica.