Jessica Biel interpretará a la esposa de Hugh Hefner en la película Playmates

La actriz se suma al elenco de la nueva película de Searchlight Pictures, que estará protagonizada por Lily-Rose Depp, Bill Pullman e Indiana Elle y marcará el debut de Lorraine Nicholson como guionista y directora.

Hoy 09:13

Jessica Biel se incorporó al elenco de Playmates, la próxima película de Searchlight Pictures ambientada en el universo de la mansión Playboy. La actriz interpretará a la esposa de Hugh Hefner, personaje que será encarnado por Bill Pullman.

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Biel compartirá elenco con Lily-Rose Depp, Bill Pullman e Indiana Elle. La película significará además el debut de Lorraine Nicholson como guionista y directora de un largometraje.

La historia estará centrada en Elle (Indiana Elle), una adolescente de 13 años que considera la Mansión Playboy como su segundo hogar. Allí conoce a Anna (Lily-Rose Depp), una de las siete jóvenes que aspiran a convertirse en Playmate del Mes. Ambas establecen una amistad inesperada y deciden ayudarse mutuamente para conseguir aquello que más desean: una portada de revista y conquistar a un chico.

Un personaje ficticio

En la película, Biel interpretará a la esposa de Hefner y también a una ex Playmate. Sin embargo, el personaje será ficticio y no representará a ninguna de las mujeres con las que el fundador de Playboy estuvo casado en la vida real.

La actriz cuenta con una extensa trayectoria tanto en cine como en televisión. Entre sus películas se encuentran The Illusionist, New Year's Eve, Valentine's Day y The A-Team, mientras que en televisión protagonizó series como 7th Heaven, Candy, The Sinner y The Better Sister. Por su trabajo en The Sinner, recibió nominaciones a los premios Emmy y Globo de Oro.

Jessica Biel

En los últimos años, Biel también desarrolló una importante actividad como productora a través de su compañía Iron Ocean, desde donde participó en proyectos como Cruel Summer, Limetown, Candy y The Sinner.

Playmates será producida por Alex Orlovsky y Duncan Montgomery, a través de High Frequency Entertainment, mientras que Lily-Rose Depp también participará como productora además de protagonizar la película.

El proyecto estará bajo la producción de Searchlight Pictures, mientras que Nicholson estará a cargo del guion y la dirección. Por el momento, no se informó la fecha de estreno.

Jessica Biel