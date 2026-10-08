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SANTIAGO DEL ESTERO | 08 OCT 2026 | 24º
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Locales

Octubre Rosa: realizarán una jornada de concientización y sensibilización en Beltrán

La actividad tendrá lugar el miércoles 14 de octubre, a partir de las 17:30, frente al Hospital de Tránsito Salvador Retondo.

Hoy 14:50
Octubre Rosa

En el marco de Octubre Rosa, mes destinado a la sensibilización y concientización sobre el cáncer de mama, se llevará a cabo una jornada especial de encuentro y reflexión en la ciudad de Beltrán.

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La actividad tendrá lugar el miércoles 14 de octubre, a partir de las 17:30, frente al Hospital de Tránsito Salvador Retondo.

La propuesta contará con la participación de la Fundación “Un Pelito de Esperanza”, además de intervenciones artísticas y diversos sorteos que acompañarán una tarde pensada para compartir, informarse y generar conciencia sobre la importancia de la prevención, los controles y el cuidado de la salud.

La jornada busca brindar un espacio de acompañamiento y sensibilización, promoviendo el acceso a información y destacando la importancia de la detección temprana del cáncer de mama.

Desde la organización invitaron a toda la comunidad a sumarse a esta iniciativa y ser parte de una tarde de encuentro, concientización y acompañamiento.

Miércoles 14 de octubre

17:30 horas

Frente al Hospital de Tránsito Salvador Retondo – Beltrán

“Te esperamos para compartir, informarnos y acompañarnos.”

TEMAS Beltrán
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