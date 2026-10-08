Octubre Rosa: realizarán una jornada de concientización y sensibilización en Beltrán

La actividad tendrá lugar el miércoles 14 de octubre, a partir de las 17:30, frente al Hospital de Tránsito Salvador Retondo.
En el marco de Octubre Rosa, mes destinado a la sensibilización y concientización sobre el cáncer de mama, se llevará a cabo una jornada especial de encuentro y reflexión en la ciudad de Beltrán.
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La actividad tendrá lugar el miércoles 14 de octubre, a partir de las 17:30, frente al Hospital de Tránsito Salvador Retondo.
La propuesta contará con la participación de la Fundación “Un Pelito de Esperanza”, además de intervenciones artísticas y diversos sorteos que acompañarán una tarde pensada para compartir, informarse y generar conciencia sobre la importancia de la prevención, los controles y el cuidado de la salud.
La jornada busca brindar un espacio de acompañamiento y sensibilización, promoviendo el acceso a información y destacando la importancia de la detección temprana del cáncer de mama.
Desde la organización invitaron a toda la comunidad a sumarse a esta iniciativa y ser parte de una tarde de encuentro, concientización y acompañamiento.
Miércoles 14 de octubre
17:30 horas
Frente al Hospital de Tránsito Salvador Retondo – Beltrán
“Te esperamos para compartir, informarnos y acompañarnos.”