Boca recupera a Montero y Battaglia para visitar a Instituto: los convocados y el posible equipo

El Xeneize viajará a Córdoba con el regreso del arquero y el mediocampista, mientras que el juvenil Joaquín Ruiz aparece como alternativa ante las bajas por lesión. Arruabarrena analiza presentar un equipo mixto pensando en la Copa Sudamericana.

08/10/2026

Boca Juniors se prepara para enfrentar a Instituto de Córdoba con novedades importantes en su plantel. El entrenador Rodolfo Arruabarrena contará nuevamente con Álvaro Montero y Rodrigo Battaglia, quienes regresan a la convocatoria después de diferentes períodos de ausencia.

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El arquero colombiano vuelve a estar disponible tras perderse los últimos compromisos, mientras que Battaglia regresa luego de varios meses alejado de las canchas, sumando una alternativa para el mediocampo en un momento clave de la temporada.

Sin embargo, el cuerpo técnico también deberá afrontar las bajas de Tomás Belmonte y Alan Velasco, ambos afectados por lesiones. Ante este panorama, Arruabarrena decidió promover a Joaquín Ruiz, una de las figuras de la Reserva que conduce Mariano Herrón.

El juvenil, oriundo de Tandil, se desempeña como volante ofensivo o extremo y se destaca por su velocidad, gambeta y capacidad para llegar al área. Aunque había sido convocado por primera vez durante el ciclo de Diego Martínez, su debut profesional llegó con Fernando Gago, bajo cuya conducción disputó tres encuentros y acumuló 38 minutos.

Posteriormente, con la llegada de Miguel Ángel Russo, Ruiz regresó a Reserva, donde continuó sumando experiencia hasta recibir esta nueva oportunidad en el plantel profesional.

Por otra parte, Camilo Rey Domenech tendrá minutos en Reserva con la intención de recuperar ritmo de competencia, por lo que no formará parte de las alternativas para el encuentro en Córdoba.

Arruabarrena analiza cambios pensando en la Sudamericana

La cercanía de la serie frente a Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana condiciona la planificación del entrenador, que podría apostar por una formación integrada por titulares habituales y futbolistas que necesitan sumar minutos.

Si bien todavía no hay confirmaciones, la intención sería administrar las cargas físicas y evitar riesgos innecesarios antes de uno de los compromisos más importantes del semestre.

En ese contexto, el posible equipo de Boca para enfrentar a Instituto sería con Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino o Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado; Carlos Palacios, Ángel Romero o Leonel Flores, Sebastián Villa; y Enner Valencia.

De esta manera, el Xeneize buscará conseguir un resultado positivo en Córdoba mientras comienza a definir su estrategia para afrontar la recta decisiva de la Copa Sudamericana.