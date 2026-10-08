Crecer y criar en la era digital: Cruz Roja escucha a adolescentes y familias de Santiago del Estero

La filial santiagueña de Cruz Roja Argentina lleva adelante en escuelas secundarias de la provincia el relevamiento de una investigación nacional sobre usos, riesgos y salud mental en la era digital. Y convoca a madres, padres y tutores a sumar su mirada.

08/10/2026

La Cruz Roja Argentina, a través de su filial en Santiago del Estero, lleva adelante una investigación en escuelas secundarias de la provincia para conocer cómo impacta el uso de la tecnología en la vida cotidiana de los adolescentes, con especial atención a la salud mental, los hábitos digitales y los riesgos asociados a internet.

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La iniciativa forma parte del estudio nacional "Crecer y criar en la era digital", impulsado por el Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina, que se desarrolla en más de 20 provincias y está dirigido a adolescentes escolarizados de 13 a 18 años, así como a madres, padres y adultos responsables de su cuidado.

El objetivo es obtener información sobre una realidad cada vez más presente en los hogares: la influencia de las redes sociales, los videojuegos, las plataformas de streaming y la inteligencia artificial en la manera en que los jóvenes se relacionan, se entretienen y construyen su identidad.

Desde la organización señalaron que el crecimiento del uso de estas herramientas no siempre estuvo acompañado por estrategias educativas, políticas públicas y recursos familiares suficientes para promover una relación saludable con la tecnología.

Qué aspectos analiza la investigación

El relevamiento aborda cuatro dimensiones principales vinculadas con la vida digital de los adolescentes.

Por un lado, se estudian los hábitos de uso de dispositivos y plataformas, así como las normas y dinámicas familiares relacionadas con el tiempo frente a las pantallas.

También se analiza el impacto de la tecnología en el sueño, la concentración, la autoestima y el estado de ánimo de los jóvenes.

Otro de los puntos centrales es el uso de la inteligencia artificial, incluso en situaciones en las que los adolescentes recurren a estas herramientas como una fuente de apoyo emocional.

Finalmente, la investigación busca identificar riesgos asociados al entorno digital, como las apuestas online, las compras dentro de videojuegos, el grooming y el acceso temprano a contenidos sensibles.

Convocan a las familias santiagueñas a participar

En Santiago del Estero, el trabajo de campo está a cargo de la filial provincial de Cruz Roja Argentina, presidida por el Dr. Alejandro Scarano.

Voluntarios de la institución, junto con integrantes del área de Juventud, trabajan de manera articulada con escuelas secundarias para realizar las encuestas, siguiendo protocolos de capacitación, acompañamiento y protección de datos establecidos a nivel nacional.

Sin embargo, la investigación no está dirigida únicamente a los estudiantes, sino que también busca incorporar la perspectiva de las familias.

En este sentido, se pretende conocer cuáles son las principales preocupaciones de los adultos, qué reglas existen dentro de los hogares y cuánto saben los padres sobre las actividades que sus hijos realizan en internet.

Una particularidad del estudio es que las mismas preguntas se realizan a adolescentes y adultos, lo que permitirá comparar las respuestas y detectar posibles diferencias entre lo que los jóvenes hacen en el mundo digital y lo que sus familias creen que hacen.

Las madres, padres y tutores interesados en participar tienen tiempo hasta el viernes 16 de octubre y pueden comunicarse con la filial Santiago del Estero de Cruz Roja Argentina.

El presidente de la filial santiagueña, Alejandro Scarano, destacó la importancia de escuchar tanto a los adolescentes como a sus familias para comprender los desafíos que plantea la vida digital.

"Los chicos viven una parte enorme de su vida en un mundo que los adultos no terminamos de entender. No se trata de demonizar la tecnología, sino de tener evidencia para cuidar mejor. Por eso es tan importante que los adolescentes y las familias santiagueñas hagan oír su voz", expresó.

Cuándo se conocerán los resultados

La investigación cuenta con el asesoramiento de especialistas de Bienestar Digital, INECO, Dispositivo Pavlovsky y Club de Amigos, instituciones que aportan conocimientos sobre uso saludable de la tecnología, neurociencias, salud mental adolescente, consumos problemáticos y formación a través del deporte.

Según el cronograma previsto, el trabajo de campo finalizará el 16 de octubre, mientras que el procesamiento y análisis de la información comenzará el 20 de octubre.

El informe final estará disponible hacia febrero de 2027 y sus resultados buscarán contribuir al desarrollo de estrategias de prevención, educación e intervención territorial, además de aportar información actualizada sobre los desafíos que enfrentan los adolescentes y sus familias en la era digital.