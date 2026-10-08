VIDEO I Escándalo en Reserva: el Laucha Acosta terminó involucrado en una pelea tras la derrota de Talleres ante Atlético Tucumán

El encuentro terminó con incidentes fuera del campo de juego, donde Lautaro y Rodrigo Acosta protagonizaron un fuerte cruce con familiares y allegados del conjunto tucumano. Hubo golpes, empujones y momentos de máxima tensión.

08/10/2026

El partido entre las Reservas de Talleres de Córdoba y Atlético Tucumán terminó envuelto en un escándalo luego de que se desatara una violenta pelea fuera del campo de juego, tras la victoria del Decano por 2 a 0. Entre los involucrados estuvieron Lautaro "Laucha" Acosta y su hermano Rodrigo, integrantes del cuerpo técnico del conjunto cordobés.

El encuentro estuvo marcado por las polémicas arbitrales y un clima de tensión que fue creciendo con el correr de los minutos. Talleres sufrió dos expulsiones durante el partido, mientras que los hermanos Acosta también recibieron la tarjeta roja durante el entretiempo.

A esto se sumaron distintas jugadas que generaron malestar en el conjunto cordobés. El primer gol de Atlético Tucumán despertó cuestionamientos porque quedaron dudas sobre si la pelota había cruzado completamente la línea de gol. Además, en el segundo tanto, los futbolistas del Decano celebraron frente a uno de los jugadores de Talleres, lo que aumentó la tensión.

Golpes, empujones y tensión fuera de la cancha

Una vez finalizado el encuentro, los incidentes se trasladaron al exterior del campo de juego, donde se produjeron enfrentamientos que quedaron registrados en imágenes.

Según se observa en los videos, Rodrigo Acosta, entrenador de la Reserva de Talleres, y su hermano Lautaro, quien se desempeña como ayudante de campo, protagonizaron un fuerte cruce con familiares y allegados de Atlético Tucumán.

La situación escaló rápidamente y se registraron golpes de puño, empujones y forcejeos contra una reja, en medio de un clima de extrema tensión.

Ante el enfrentamiento, varios futbolistas de Talleres intervinieron para retirar a los hermanos Acosta del lugar, con la intención de frenar la pelea y evitar que los incidentes pasaran a mayores.

De esta manera, lo que debía ser un encuentro de Reserva terminó con graves escenas de violencia que empañaron la victoria de Atlético Tucumán y dejaron el resultado deportivo en un segundo plano.